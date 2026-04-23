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Apshakun: बाएं से दाएं या दाएं से बाएं... आखिर किस तरफ से बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ? जान लीजिए फायदे की बात

Billi ke Apshakun: अक्सर जब यात्रा पर निकलते वक्त या रास्ते में बिल्ली रास्ता काट देती है, तो लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर अब क्या काम सफल होगा. बिल्ली द्वारा रास्ता काटने को शकुन और अपशकुन दोनों रूपों में देखा जाता है. आइए जानते हैं कि किस बाएं या दाएं किस तरफ से बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:08 PM IST
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Apshakun: बाएं से दाएं या दाएं से बाएं... आखिर किस तरफ से बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ? जान लीजिए फायदे की बात

Apshakun Related Cat: एक ओर जहां शेर को मां दुर्गा का वाहन माना जाता है,वहीं दूसरी ओर उसी प्रजाति में आने वाली बिल्ली को लोग अशुभ संकेत देने वाला मानते हैं. शकुन शास्त्र में बिल्ली जानवरों से जुड़े कई शुभ औरअशुभ संकेतों का उल्लेख किया गया है. आमतौर पर जब लोग कहीं की यात्रा के लिए घर से निकलते हैं और अगर उस दौरा बिल्ली रास्ता काट देती है, तो मन में एक प्रकार से घबराहट होने लगती है. लोग इस बात पर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा- यात्रा सफल होगी या कष्टाकारी. बिल्ली के रास्ता काटने को लेकर अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं किस तरफ से उसका गुजरना अशुभ या अमंगलकारी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर किस ओर से बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है, बाएं या दाएं.

ये होता है शकुन

शकुन शास्त्र के मुताबिक, अगर यात्रा के लिए घर से निकल रहे हैं या उस दौरान रास्ते में बिल्ली बाएं से दाएं तरफ क्रॉस करे तो यह शुभ संकेत देता है. इस स्थिति में बिना किसी दुविधा या डर से यात्रा को जारी रखना चाहिए. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि इस स्थिति में ठहरने की कोई जरूरत नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, यात्रा के दौरान बिल्ली का दाएं से बाएं रास्ता काटना इस बात का संकत देता है कि जिस काम के लिए आप निकले हैं उसमें सफलता मिलेगी. इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत देता है कि कोई शुभ समचार मिल सकता है. इसलिए जब बिल्ली बाएं से दाएं रास्ता काटे तो डरना नहीं चाहिए.

ऐसे होता है अपशगुन

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आप किसी काम के लिए घर से निकल रहे हैं या रास्ते में बिल्ली बाएं से दाएं की तरफ क्रॉस करे या रास्ता काटे तो यह बेहद अशुभ संकेत देता है. शास्त्रों में बिल्ली का बाएं से दांए रास्ता काटना शुभ नहीं माना गया है. इसे अपशकुन के तौर पर देखा जाता है. यह इस बात की ओर संकेत देता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी मुसीबत आएगी या यात्रा से नुकसान हो सकता है. 

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यह भी पढ़ें: पूजा-पाठ के दौरान उबासी या नींद आना किस बात का है संकेत, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो क्या करें

यात्रा के दौरान अगर बिल्ली अचानक रास्ता काट दे तो कुछ समय के लिए वहीं रुक जाना चाहिए. इसके साथ ही पानी पीकर या किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद ही आगे की यात्रा को जारी रखना चाहिए. इसके अलावा एक उपाय और है कि ऐसी स्थिति में पान चबाकर यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं. पान को शुभ कार्यों में सहायक माना गया है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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