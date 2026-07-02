/कौन थीं महर्षि वेद व्यास की माता? जानिए अप्सरा, बाज और मछली से जुड़ी सत्यवती के जन्म की ये दिव्य कथा

महाभारत की कहानी सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध तक ही सीमित नहीं है. इस महाग्रंथ में ऐसे कई रहस्यमयी और जादुई किस्से छिपे हैं, जो हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग है माता सत्यवती के जन्म का. सत्यवती कोई साधारण महिला नहीं थीं, बल्कि वे इतिहास के महान लेखक महर्षि वेदव्यास की माता थीं.
उनका जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि एक बेहद अनोखी और चमत्कारी घटना के जरिए हुआ था. महाभारत के आदिपर्व में इस पूरी घटना का बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है. आइए आज इस पूरी कहानी को बिल्कुल नए और आसान तरीके से समझते हैं.
इस कहानी की शुरुआत होती है राजा उपरिचर वसु से, जो चेदि देश के बहुत ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे. वे देवराज इंद्र के बहुत पक्के दोस्त थे और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे. राजा वसु ने एक बार राज पाठ छोड़कर वन में बहुत भारी तपस्या शुरू कर दी थी.
उनकी तपस्या देखकर देवता डर गए कि कहीं वे इंद्र का पद न छीन लें. तब इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें दर्शन दिए और समझाया कि उन्हें तपस्या छोड़कर धरती पर धर्म की रक्षा करनी चाहिए.
इंद्र ने उन्हें एक चमत्कारी स्फटिक का विमान भी उपहार में दिया, जिससे वे आकाश में घूम सकते थे. इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया था.
राजा उपरिचर की राजधानी के पास शुक्तिमती नाम की एक सुंदर नदी बहती थी. एक दिन कोलाहल नाम का एक जीवित पहाड़ उस नदी की खूबसूरती पर मोहित हो गया. उस पहाड़ ने कामवश होकर नदी का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया.
जब राजा वसु ने यह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया. उन्होंने उस कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया. राजा के पैर मारते ही पहाड़ में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई और नदी फिर से बहने लगी.
इस घटना के बाद नदी और पहाड़ के मिलन से दो जुड़वां बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी. नदी ने खुश होकर वे दोनों बच्चे राजा वसु को सौंप दिए. राजा ने लड़के को अपना सेनापति बनाया और उस सुंदर कन्या से विवाह कर लिया, जिसका नाम गिरिका रखा गया.
एक दिन रानी गिरिका शुद्ध होकर संतान की इच्छा से राजा के पास जाने की तैयारी कर रही थीं. लेकिन उसी समय राजा के पितरों ने उन्हें वन में जाकर शिकार करने का आदेश दे दिया. राजा अपने पूर्वजों की आज्ञा टाल नहीं सकते थे, इसलिए वे वन चले गए.
लेकिन वन में घूमते हुए भी उनके दिमाग में सिर्फ अपनी खूबसूरत पत्नी गिरिका का ही ख्याल चल रहा था. वसंत का सुहाना मौसम था, चारों तरफ फूल खिले थे और कोयल कूक रही थी. इस माहौल में रानी की याद में खोए राजा उपरिचर का वीर्य अचानक स्खलित हो गया.
राजा बहुत बुद्धिमान और धर्म को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका ये वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और न ही उनकी पत्नी का समय खराब होना चाहिए.
राजा ने तुरंत उस वीर्य को अशोक के पेड़ के एक साफ पत्ते पर रख लिया. इसके बाद उन्होंने मंत्रों का जाप करके उस वीर्य को पवित्र और अमोघ बना दिया. राजा ने देखा कि उनके विमान के पास एक बहुत तेज उड़ने वाला बाज पक्षी बैठा है.
राजा ने उस बाज से कहा कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो, इसलिए इस पत्ते को तुरंत लेकर मेरे महल जाओ और इसे मेरी पत्नी गिरिका को सौंप दो, क्योंकि आज उनका विशेष दिन है. बाज उस वीर्य को अपनी चोंच में दबाकर बहुत तेजी से आकाश में उड़ गया.
लेकिन रास्ते में एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया. दूसरे बाज को लगा कि उसकी चोंच में मांस का कोई टुकड़ा है, इसलिए वह उस पर झपट पड़ा.
आकाश में दोनों बाज पक्षियों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई. वे एक दूसरे को चोंच और पंजों से मारने लगे. इसी छीना झपटी के दौरान वह पत्ता बाज की चोंच से छूट गया और सीधे नीचे बह रही यमुना नदी के पवित्र जल में जा गिरा.
उसी यमुना नदी में अद्रिका नाम की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा रहती थी, जो ब्रह्मा जी के एक श्राप के कारण मछली बन चुकी थी. ब्रह्मा जी ने उसे श्राप देते हुए कहा था कि जब तुम दो इंसानी बच्चों को जन्म दोगी, तब तुम्हें इस मछली के रूप से मुक्ति मिलेगी. जैसे ही वह वीर्य पानी में गिरा, मछली बनी अप्सरा अद्रिका ने उसे तेजी से आकर निगल लिया.
इस घटना के ठीक दस महीने बाद, उस इलाके के कुछ मल्लाह नदी में मछली पकड़ने आए. उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया, जो कि वास्तव में अप्सरा अद्रिका थी. जब मछुआरों ने उस मछली का पेट चीरा, तो उनके होश उड़ गए.
मछली के पेट से एक सुंदर बालक और एक अत्यंत रूपवान कन्या निकली. मछुआरे तुरंत उन दोनों बच्चों को लेकर राजा उपरिचर के दरबार में पहुंचे और पूरी बात बताई. राजा ने उस लड़के को अपने पास रख लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नाम का महान राजा बना.
वहीं, दो बच्चों को जन्म देते ही वह मछली तुरंत एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई और श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई.
अब बची वो कन्या, जिसके शरीर से मछली के पेट से निकलने के कारण मछली जैसी गंध आती थी. राजा ने उस कन्या को मछुआरों के मुखिया को सौंप दिया और कहा कि तुम ही इसका पालन पोषण करो.
मछुआरों के घर पलने के कारण उस लड़की का नाम मत्स्यगंधा पड़ गया. हालांकि, उसका असली नाम सत्यवती था और वह धीरे धीरे बड़ी होकर अत्यंत संस्कारी और सुंदर कन्या बन गई.
सत्यवती अपने पिता की मदद करने के लिए यमुना नदी में नाव चलाया करती थी और लोगों को नदी पार कराती थी. उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे.
एक दिन महान ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचे. नदी पार करने के लिए वे सत्यवती की नाव पर बैठे. सत्यवती के अद्भुत रूप को देखकर ऋषि पराशर के मन में उसके प्रति गहरा प्रेम जाग गया.
उन्होंने सत्यवती के सामने समागम की इच्छा रखी. इस पर सत्यवती ने बड़ी समझदारी से कहा कि हे मुनिवर, नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े ऋषि खड़े हैं, वे हमें देख रहे हैं.
तब ऋषि पराशर ने अपनी तपोबल से चारों तरफ एक घना कुहरा पैदा कर दिया, जिससे वहां पूरी तरह अंधेरा हो गया. इसके बाद सत्यवती ने अपने कुंवारेपन और लोक लाज की चिंता जताई.
ऋषि पराशर ने सत्यवती को सांत्वना दी और वरदान दिया कि हमारे इस मिलन के बाद भी तुम्हारा कौमार्य बिल्कुल पवित्र रहेगा. उन्होंने सत्यवती से कोई भी मनचाहा वरदान मांगने को कहा. सत्यवती ने वरदान मांगा कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसकी जगह एक दिव्य सुगंध आ जाए.
ऋषि ने तथास्तु कहा और तुरंत सत्यवती का शरीर कस्तूरी जैसी महक से भर गया. उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि एक योजन दूर तक फैल जाती थी, जिसके कारण उसका नाम योजनगंधा भी पड़ा.
इसी पवित्र मिलन से तत्काल यमुना के एक द्वीप पर एक बालक का जन्म हुआ, जो सांवले रंग के थे और द्वीप पर जन्म लेने के कारण कृष्ण द्वैपायन कहलाए. यही बालक आगे चलकर वेदों का वर्गीकरण करने के कारण महर्षि वेदव्यास के नाम से अमर हुआ. बाद में इसी सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ और वे कुरु वंश की मुख्य माता बनीं.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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