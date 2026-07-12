/पिछले जन्म का गहरा राज बयां करते हैं आपके शरीर के ये बर्थमार्क, जानिए क्या है आपका पुराना कार्मिक कनेक्शन!

क्या आपने कभी अपने शरीर पर मौजूद किसी अनोखे निशान को देखकर सोचा है कि ये यहां क्यों है. हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि शरीर पर मौजूद ये पैदाइशी निशान यानी बर्थमार्क सिर्फ त्वचा का रंग नहीं होते. समुद्र शास्त्र और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी की मानें, तो ये निशान आपके पिछले जन्म की अधूरी कहानी बयां करते हैं.
ऐसा माना जाता है कि ये बर्थमार्क आपके पिछले जन्म के कर्मों, किसी अधूरे रह गए काम या फिर आपकी मृत्यु से जुड़े किसी गहरे रहस्य की तरफ इशारा करते हैं. आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि आपके शरीर का यह बर्थमार्क आपके पिछले जन्म से क्या कार्मिक कनेक्शन जोड़ता है.
जिन लोगों के माथे या चेहरे पर पैदाइशी निशान होता है, उन्हें लेकर समुद्र शास्त्र में बहुत ही दिलचस्प बातें कही गई हैं. माना जाता है कि पिछले जन्म में ऐसे लोग समाज में किसी बहुत बड़े पद पर थे या कोई मशहूर हस्ती थे.
माथे के बीचों बीच निशान होने का मतलब है कि आप पिछले जन्म में काफी बुद्धिमान और लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान थे. वहीं अगर ये निशान आपके चेहरे के दाहिने हिस्से पर है, तो यह दर्शाता है कि आपका पिछला जीवन सुख सुविधाओं और खुशियों से भरा था.
इसके उलट, बाएं गाल या बाईं तरफ का निशान यह बताता है कि पिछले जन्म में आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष किया था.
अगर आपके सीने पर या बिल्कुल दिल के पास कोई बर्थमार्क है, तो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका पिछला जन्म प्यार के मामले में बड़ा ही अनोखा रहा होगा.
दिल के पास निशान होने का सीधा मतलब माना जाता है कि पिछले जन्म में आपका कोई गहरा और सच्चा प्यार अधूरा रह गया था. आप उस जन्म में अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, और वही अधूरी चाहत इस जन्म में भी आपके साथ एक निशान के रूप में आई है.
ऐसे लोग इस जन्म में भी स्वभाव से बेहद भावुक होते हैं और अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहते हैं. वे हर रिश्ते में उसी पुराने और सच्चे जुड़ाव को ढूंढने की कोशिश करते हैं.
बहुत से लोगों की पीठ पर या रीढ़ की हड्डी के पास पैदाइशी निशान होते हैं. ज्योतिष और कार्मिक विज्ञान के अनुसार, पीठ का यह निशान पिछले जन्म में मिले किसी बड़े धोखे की कहानी कहता है.
ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में आपके किसी बहुत करीबी या भरोसेमंद इंसान ने आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दिया था या आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया था.
यही वजह है कि जिन लोगों की पीठ पर बर्थमार्क होता है, वे इस जन्म में लोगों पर बहुत सोच समझकर भरोसा करते हैं. वे अनजाने में ही सही, लेकिन अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाकर रखते हैं ताकि उन्हें दोबारा उस तरह के धोखे का सामना न करना पड़े.
शरीर के बाकी हिस्सों की तरह हाथों और पैरों पर बने बर्थमार्क भी आपके पुराने कर्मों और आदतों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. अगर आपके दाहिने हाथ पर कोई पैदाइशी निशान है, तो इसका मतलब है कि आप पिछले जन्म में बहुत ही मेहनती, दान पुण्य करने वाले और कर्मठ इंसान थे.
वहीं पैरों या तलवों पर मौजूद निशान ये इशारा करता है कि आपको पिछले जन्म में घूमने फिरने और नई जगहों को खोजना बेहद पसंद था. हो सकता है कि आप कोई बंजारे या खोजी यात्री रहे हों.
पैरों का निशान यह भी बताता है कि पिछले जन्म में शुरू किया गया आपका कोई सफर या मकसद अधूरा रह गया था, जिसे पूरा करने की तड़प आपके भीतर आज भी छिपी है.