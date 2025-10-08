Advertisement
Blue Sapphire: इन 4 राशि वालों के लिए वरदान है नीलम रत्न, शनि देव की कृपा से बनते हैं बिगड़े काम

Blue Sapphire Gemstone: ज्योतिष और रत्नशास्त्र में नीलम को अत्यंत प्रभावशाली और शुभ रत्न माना गया है. यह शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी नकारात्मक स्थिति को संतुलित करने में मदद करता है. आइए जानते हैं कि नीलम किन 4 राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:09 PM IST
Blue Sapphire Gemstone Wearing Rules: हर व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण ग्रहों की स्थिति होती है. ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए रत्न धारण करने की परंपरा बताई गई है. लेकिन यह भी कहा गया है कि रत्न तभी फलदायी होते हैं जब उन्हें सही समय, सही उंगली और सही विधि से पहना जाए. नीलम ऐसा ही एक शक्तिशाली रत्न है जो शनि के दोष को कम करके व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और प्रगति लाता है. रत्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो शनि का रत्न नीलम हर किसी को सूट नहीं करता, इसलिए इस रत्न को पहनने से पहले उससे जुड़े नियमों को जान लेना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि का रत्न नीलम किन 4 राशि वालों के लिए अनुकूल और फायदेमंद साबित होता है.

इन 4 राशियों के लिए सबसे शुभ है नीलम

वृषभ राशि (Taurus)- इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, और शनि के साथ इनका संबंध सामंजस्यपूर्ण होता है. यदि किसी वृषभ राशि के जातक की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर हो या प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो, तो नीलम पहनना अत्यंत लाभदायक होता है. यह रत्न आर्थिक स्थिरता और आत्मबल बढ़ाने में सहायक है.

मकर राशि (Capricorn)- मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. इसलिए इस राशि के जातकों के लिए नीलम पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. यह रत्न करियर में सफलता, उन्नति और सम्मान दिलाने में मदद करता है.

मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान और विचारशील होते हैं. नीलम इनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और कार्य में स्थिरता प्रदान करता है. यह रत्न मानसिक एकाग्रता और आर्थिक प्रगति के लिए उपयोगी है.

कुंभ राशि (Aquarius)- कुंभ राशि का स्वामी भी शनि ग्रह ही हैं, इसलिए नीलम इन जातकों के लिए बेहद शुभ होता है. यह रत्न भाग्य को मजबूत करता है, नए अवसर प्रदान करता है और जीवन की अड़चनें दूर करता है.

यह भी पढ़ें: रूबी रत्न सोने की तरह चमका सकता है इन 3 राशि वालों की किस्मत, जॉब-बिजनेस में होगी खूब तरक्की

नीलम पहनने का सही तरीका

नीलम को कभी भी बिना विधि-विधान के नहीं पहनना चाहिए. इसे धारण करने से पहले गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें. नीलम को शनिवार के दिन, विशेष रूप से शनि की शुभ घड़ी में धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है.
यह रत्न हमेशा अनामिका (रिंग फिंगर) या मध्यमा (मिडल फिंगर) में पहनना चाहि. नीलम धारण करते समय “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 या 108 बार जप करना शुभ फल देता है.

नीलम रत्न से जुड़ी सावधानियां

नीलम एक तेज प्रभाव वाला रत्न है, इसलिए इसे पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।.यदि यह आपके ग्रहों के अनुरूप नहीं है, तो इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र

