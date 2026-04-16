Book Donation: सोया भाग्य जगा सकता है पुस्तकों का दान, ग्रह-नक्षत्र भी देते हैं मंगलकारी फल; जानें कैसे

Book Donation Benefits: हिंदू धर्म में दान को बेहद पुण्यदायी काम माना गया है. शास्त्रों में अन्न और धन दान के साथ-साथ पुस्तकों के दान का भी विशेष महत्व और लाभ बताया गया है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, दान करने से कुंडली प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल फल देने लगते हैं. यही वजह है कि पूर्णिमा, अमावस्या और व्रत-त्योहार जैसे शुभ अवसरों पर दान करने की परंपरा है. पौराणिक मान्यता है कि अन्न और धन का दान करने से जीवन में इन चीजों का अभाव नहीं रहता. इसके अलावा मान्यता यह भी है कि किताबों का दान करने से ग्रह-नक्षत्र भी शुभ और मंगलकारी फल प्रदान करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं किताब दान करने क्या महत्व है, पुस्तकों का दान करने से क्या लाभ होता है और धार्मिक पुस्तकों का दान किस प्रकार किस्मत संवार सकता है.

पुस्तकों के दान का क्या है महत्व

शास्त्रों के अनुसार, अन्न और धन दान के साथ-साथ धार्मिक पुस्तकों का दान करना बेहद शुभ फलदायी है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो कोई ज्ञान का दान करता है या इससे जुड़ी वस्तुओं का दान करता है, उसके ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होती है. इसके अलावा उसके जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता भी कोसों दूर हो जाती है.

धार्मिक किताबें दान करने के फायदे

भागवत महापुराण के अनुसार, गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद्, मंत्र-संग्रह जैसी धार्मिक पुस्तकें व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देती हैं. ऐसे में जब कोई व्यक्ति ऐसी पुस्तकों का दान करता है, तो वह न सिर्फ ज्ञान और संस्कार बांटता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रकाश को भी फैलाने का नेक काम करता है. इसलिए, ऐसे नेक काम से न सिर्फ देवी-देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि ग्रह-नक्षत्र भी बेहद अनुकूल फल देते हैं. मान्यता है कि धार्मिक पुस्तकों का दान करने से सोया हुआ भाग्य भी चमक उठता है. यही वजह है कि शास्त्रों में धार्मिक पुस्तकों के दान को महादान कहा गया है. इस दान का पुण्य अक्षय यानी कभी ना नष्ट होने वाला माना जाता है.

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अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए जरूरी है किताबों का दान

शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक पुस्तकों का दान करने से माता सरस्वती के साथ-साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है. शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाला इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करता है, जिससे उसके कर्म सुधरते हैं और धन की समस्या दूर होने लगती है. मान्यता यह भी है कि धार्मिक पुस्तकों का दान करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं और आमदनी के नए स्रोत विकसित होते हैं.

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क्या है धार्मिक पुस्तकों के दान का नियम?

रुद्रयामल तंत्र नामक ग्रंथ के मुताबिक, धार्मिक पुस्तकों का दान एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, गुरुवार और संक्राति तिथि पर करना अत्यंत पुण्यदायी होता है. ऐसे में इस शुभ तिथियों में यह दान किसी मंदिर, लाईब्रेरी (पुस्तकालय), आश्रम या जरूरतमंद विद्यार्थियों के बीच कर सकते हैं. ध्यान रहे- धार्मिक या अन्य प्रकार की पुस्तकों का दान करते वक्त मन में किस प्रकार का अहंकार ना आने दें. क्योंकि, ऐसा करने से दान का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)