Vastu Tips: साल में एक बार खिलने वाले इस दिव्य फूल से घर का वास्तु करें ठीक, मां लक्ष्मी कृपा कर बरसाएंगी धन!
Vastu Tips: साल में एक बार खिलने वाले इस दिव्य फूल से घर का वास्तु करें ठीक, मां लक्ष्मी कृपा कर बरसाएंगी धन!

Brahma Kamal Vastu Tips: आज जानेंगे कि कौन सा वो फूल है जो साल में एक बार ही खिलता है और जिसके दर्शन से किस्मत चमकने लगती है. जिस घर में यह चमत्कारी फूल खिलता है वही पर सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:22 AM IST
Brahma Kamal Vastu Tips
Brahma Kamal Vastu Tips

Brahma Kamal Tips For Money: ब्रह्मकमल एक अद्भुत फूल है जो साल में एक बार ही खिलता है. जो भी इस फूल का दर्शन करता है उसकी किस्मत चमक जाती है. हिमालयी क्षेत्रों में विशेष रूप यह फूल खिलता है.सफेद रंग का कमलनुमा यह फूल अति सुंदर होता है जो जुलाई से सिंतबर के बीच की समयावधि में ही खिलता है और जल्द मुरझा जाता है. बद्रीनाथ मंदिर में ब्रह्मकमल को भगवान बद्री नारायण की पूजा में अर्पित करने का विधान है. ज्योतिष और वास्तु अनुसार ब्रह्मकमल फूल को घर पर लगाना शुभ माना गया है. 

घर में ब्रह्मकमल लगाने के क्या फायदे हैं
ब्रह्मकमल को अगर घर में लगाएं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. ब्रह्मकमल दुर्लभता और कम समय के लिए खिलने की क्षमता को दिव्य और रहस्यमयी माना गया है. ब्रह्मकमल फूल के एक बार दर्शन करने से ही किस्मत चमक उठती है और मानसिक शांति मिलती है. ब्रह्मकमल को अगर वास्तु के अनुसार घर में लगाएं तो घर के सदस्यों में प्रेम और सौंदर्य बढ़ता है. परिवार के लोगों की भाग्य बदलने लगता है. मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और धन आगमन तेजी से होता है.

किस दिशा में ब्रह्मकमल लगाएं?
वास्तु अनुसार घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में ब्रह्मकमल को लगाना चहिए. ऐसा करना अति शुभ माना गया है. मंदिर या पूजाघर के पास इस पूल को स्थान देना अति लाभकारी माना जाता है. ब्रह्मकमल की सुगंध और आभा घर में सकारात्मकता लाती है. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है. घर का वास्तु ठीक करने और मां कृपा पाने के लिए ब्रह्मकमल को घर में लगाया जा सकता है.

ब्रह्मकमल से जुड़ी पौराणिक कथाएं
ब्रह्मकमल से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये है कि ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए सो गए और जब जागे तो पाया कि वे कमल बन गए हैं. इसी कमल के फूल को ब्रह्मकमल नाम से जाना गया. कथाओं के अनुसार विष्णु ने इसी फूल के इस्तेमाल से अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को फिर से जीवित कर पाए और सृष्टि की उत्पत्ति भी ब्रह्मकमल से होने की मान्यता है. इस तरह ब्रह्मा जी का प्रिय पुष्प ब्रह्मकमल को माना गया है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

