Brahma Muhurta: सूर्योदय से पहले करें ये 4 काम, कंगाली दूर करेंगे देवता और पैसों से भर जाएगी तिजोरी!

Brahma Muhurta Auspicious Works: शास्त्रों के अनुसार देवी-देवताओं की असीम कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद खास माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दौरान किन शुभ कार्यों को करने से कंगाली दूर होगी और देवी-देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:11 PM IST
Brahma Muhurta Importance: सनातन धर्म और आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया है. रात के चौथे प्रहर यानी सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले (सुबह 4:00 से 5:30 बजे तक) का समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है. शास्त्रों के अनुसार, इस समय ब्रह्मांड में ऐसी दिव्य शक्तियां घूमती होती हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य, बुद्धि और भाग्य को बदलने की क्षमता रखती हैं. ऐसे में अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या करियर की बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ये 4 काम आपकी किस्मत बदल सकते हैं. आइए, जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किन शुभ कार्यों को करने से जीवन से कंगाली दूर होती है और देवी-देवताओं की अपार कृपा प्राप्त होती है.

इष्ट देव का करें ध्यान
 
ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए. इस शांत समय में किया गया गायत्री मंत्र का जाप सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है. कम से कम 10 से 15 मिनट एकाग्र होकर मंत्र जाप करें. अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो उसे मन में दोहराते हुए ध्यान करें. मान्यता है कि इस समय की गई प्रार्थनाएं ईश्वर तक तुरंत पहुंचती हैं और जीवन के दुखों का अंत होता है.

ब्रह्म स्नान से भाग्योदय

शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान 'दूध से स्नान' करने के समान पुण्यदायी होता है. सुबह जल्दी स्नान करने से शरीर की सुस्ती और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. ब्रह्म मुहूर्त में किया गया यह काम न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से आरोग्य (निरोगी) बनाता है, बल्कि मानसिक शांति, बल और बुद्धि भी प्रदान करता है. ऐसा करने से आप दिनभर ताजगी और नई ऊर्जा महसूस करेंगे. 

तुलसी पूजन और दीपक का अचूक उपाय

तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भक्ति के बाद तुलसी के पास जाना विशेष फलदायी होता है. इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-ध्यान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं. कहते हैं कि इस उपाय को करने से हर प्रकार के पाप कर्मों का नाश होता है. इसके अलावा घर की दरिद्रता भी दूर होती है और आमदनी नए स्रोत विकसित होते हैं. इतना ही नहीं, यह उपाय दरिद्रता दूर करने में भी सहायक माना गया है. 

योग-ध्यान से मानसिक शांति

विज्ञान भी कहता है कि सुबह का समय योग और प्राणायाम के लिए सबसे उत्तम है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल सबसे अधिक और प्रदूषण कम होता है. इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में योगासन और ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी. ध्यान रहे कि इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का ही चयन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

