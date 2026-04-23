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Hindi Newsधर्मब्रह्म वैवर्त पुराण: शनि की एक दृष्टि और धड़ से अलग हो गया बालक गणेश का सिर, पढ़िए वह अनसुनी कथा जो हैरान कर देगी

ब्रह्म वैवर्त पुराण: शनि की एक दृष्टि और धड़ से अलग हो गया बालक गणेश का सिर, पढ़िए वह अनसुनी कथा जो हैरान कर देगी

Brahma Vaivarta Puran Katha: अक्सर लोक कथाओं और शिवपुराण के माध्यम से हम यही जानते हैं कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश का मस्तक काट दिया था. लेकन, ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में एक अत्यंत रोचक और भिन्न कथा का वर्णन मिलता है. इस ग्रंथ के अनुसार, गणेश जी के गजमुख बनने का कारण महादेव का क्रोध नहीं, बल्कि शनि देव की शापित दृष्टि थी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:42 PM IST
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ब्रह्म वैवर्त पुराण: शनि की एक दृष्टि और धड़ से अलग हो गया बालक गणेश का सिर, पढ़िए वह अनसुनी कथा जो हैरान कर देगी

Brahma Vaivarta Puran: राणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा से पुण्यक व्रत किया था. इस कठिन तपस्या के फलस्वरूप स्वयं श्रीहरि ने एक अत्यंत सुंदर बालक के रूप में माता पार्वती की गोद में जन्म लिया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनि देव को उनकी पत्नी ने एक अत्यंत कठोर श्राप दिया था. उस श्राप के प्रभाव से शनि देव की दृष्टि में विनाशकारी शक्ति आ गई थी, वे जिस किसी पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालते, उसका अनिष्ट होना निश्चित था। इसी कारण शनि देव सदैव अपनी दृष्टि नीचे रखते थे ताकि अनजाने में भी किसी का अहित न हो।इस शुभ अवसर पर पूरे कैलाश पर्वत को सजाया गया और सभी देवी-देवता, ऋषि-मुनि तथा गंधर्व बालक को आशीर्वाद देने पहुंचे. इन अतिथियों में सूर्य पुत्र शनि देव भी सम्मिलित थे.

 माता पार्वती की जिद

उत्सव के दौरान सभी देवता बालक की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन शनि देव अपनी गर्दन झुकाए एक कोने में खड़े थे. उन्होंने बालक की ओर एक बार भी नहीं देखा. माता पार्वती को यह व्यवहार बड़ा विचित्र लगा. उन्होंने कौतूहलवश पूछा, शनि देव, क्या आप मेरे पुत्र के आगमन से प्रसन्न नहीं हैं? आप उसे देख क्यों नहीं रहे?"

"हे माता! मुझे अपनी पत्नी से यह श्राप मिला है कि मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी, उसका अनिष्ट हो जाएगा. मैं बालक के कल्याण की कामना करता हूं, इसलिए अनिष्ट के भय से मैं अपना मुख नीचे किए हुए हूं." माता पार्वती को लगा कि जिसके रक्षक स्वयं महादेव हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उन्होंने शनि देव के भय को उनकी झिझक मानकर उन्हें बालक को देखने का आदेश दिया.

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शनि की दृष्टि से अलग हुआ था गणेश का सिर

जैसे ही शनि देव ने माता के आदेश का पालन करते हुए अपनी एक दृष्टि बालक के मुख पर डाली, वैसे ही उनकी शापित शक्ति का प्रभाव हुआ. क्षण भर में बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर अंतरिक्ष में ओझल हो गया और सीधे गोलोक (भगवान श्रीकृष्ण का धाम) में विलीन हो गया. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर माता पार्वती चेतना खो बैठीं.

गणेश जी को कैसे मिला 'गजमुख' रूप

कैलाश पर शोक और हाहाकार मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भगवान विष्णु तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े. पुष्पभद्रा नदी के तट पर उन्हें एक हथिनी मिली जो उत्तर की ओर मुख करके सो रही थी. श्रीहरि ने उस हथिनी के बालक का मस्तक लिया और वापस कैलाश पहुंचे. उन्होंने वह मस्तक बालक के धड़ पर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। इस प्रकार, शनि देव की दृष्टि के कारण गणेश जी को हाथी का मुख मिला और वे संसार में गजमुख के नाम से विख्यात हुए.

यह भी पढ़ें:  गरुड़ पुराण के अनुसार आखिर क्यों आती है 'अकाल मृत्यु'? जानें 5 पाप जो उम्र घटा देते हैं

शिवपुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में अंतर

जहां शिवपुराण की कथा भगवान शिव और बालक गणेश के मध्य हुए युद्ध और पिता-पुत्र के टकराव पर आधारित है, वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण (अध्याय 9-12) की यह कथा ज्योतिषीय प्रभाव और कर्मफल को दर्शाती है.

 

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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