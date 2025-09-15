पितृ पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराते समय ना करें ये गलतियां, पुण्‍य के बजाय लगेगा पाप, नहीं बख्‍शेंगे पूर्वज
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के अनुष्‍ठान ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना अधूरे हैं. बिना ब्राह्मण भोज के अनुष्‍ठान पूरे नहीं होते हैं, साथ ही ब्राह्मण भोज में की गई गलती ब्राह्मण देवता को तो नाराज करती ही है, पितर भी रूठ जाते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:43 PM IST
Brahman Bhojan: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बड़ा महत्‍व है. इस दौरान पितरों के निमित्‍त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. साथ ही ब्राह्मण भोज और दान-पुण्‍य जरूर किया जाता है. देवताओं, कौए, गाय, चींटी और कुत्‍ते के लिए भोजन निकाला जाता है. मान्‍यता है कि इन 15 दिनों में पितर धरती पर आते हैं. इस साल 7 सितंबर से शुरू हुआ पितृ पक्ष 21 सितंबर तक चलेंगे. 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्‍या है और इस दिन सबसे ज्‍यादा श्राद्ध किए जाते हैं. पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोज कराना बहुत अहम होता है. ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्‍न होते हैं और देवी-देवता भी कृपा करते हैं. लेकिन ब्राह्मण भोज कराते समय कुछ बातों का ध्‍यान रखें. 

यह भी पढ़ें: छल-कपट से दूर बेहद भरोसेमंद होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, पार्टनर को भी रखती हैं खुश

ब्राह्मण भोज में ना करें ये गलतियां 

- ब्राह्मण भोज की थाली में या मेन्‍यू में गलती से भी ये 2 सब्जियां शामिल ना करें. ब्राह्मण भोज में कुम्‍हड़े या सीताफल की सब्‍जी और पत्‍ता गोभी की सब्‍जी नहीं परोसें. ना ही इस दिन ये सब्जियां बनाएं. मान्‍यता है कि पितर ये दोनों सब्जियां ग्रहण नहीं करते हैं और रूठ कर बिना भोजन किए श्राप देकर चले जाते हैं. इसलिए श्राद्ध कर्म में कुम्‍हड़े और पत्‍ता गोभी की सब्‍जी बनाना वर्जित है. 

- ना ही भैंस के दूध से बनी या मिठाई ब्राह्मण भोज में परोसें. भैंसा यमराज का वाहन है इसलिए भैंस के दूध की खीर बनाने से पितरों को ताड़ भोगना भोगना पड़ता है. 

- गलती से भी ब्राह्मण का अपमान ना करें. ऐसा करना घोर पाप का भागी बना सकता है. 

यह भी पढ़ें: लव लाइफ में होगी प्‍यार की एंट्री, तरक्‍की के साथ मिलेगा पैसा, जन्‍मतारीख से जानें अपना अंक ज्‍योतिष

ब्राह्मणों को भोजन कराने की सही विधि 

- ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ नियमों का पालन करें. इसके लिए ब्राह्मणों को भोजन के लिए सम्‍मानपूर्वक आमंत्रित करें. उनसे निवेदन करें कि वे उस दिन श्राद्ध का भोजन आपके यहां ही करें. 

- ब्राह्मण भोज के मेनु में केवल सात्विक चीजें ही रखें. गलती से भी भोजन में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल ना करें. 

- ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए इस तरह बैठाएं कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो. 

- भोजन के बाद ब्राह्मण देवता को दान-दक्षिणा जरूर दें. अपनी सामर्थ्‍य के अनुसार उन्‍हें अनाज, कपड़े, पैसे आदि दान में दें. 

यह भी पढ़ें: बंपर लाभ लेकर आया ये खास दिन, 1 ही दिन में 2 ग्रह गोचर, मिलेगा अथाह पैसा देना पड़ेगा ढेर सारा टैक्‍स!

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

brahman bhoj

;