Male River in India : भारत में नदियों को धर्म में भी महत्‍वपूर्ण स्‍थान मिला है इसलिए हर तीज-त्‍योहार पर नदियों में स्‍नान जरूर किया जाता है. आमतौर पर भारत में सभी नदियों को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक नदी ऐसी है जिसे पुरुष नदी माना गया है. इतना ही नहीं इसे भारत की सबसे युवा नदी भी कहा जाता है. यह नदी है तिब्‍बत (चीन) में मानसरोवर झील से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है. बाद में बांग्‍लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है. साथ ही यह नदी बार-बार रास्‍ता बदलने के लिए भी जानी जाती है. इसके अलावा भी ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्‍य और रहस्‍य हैं जो इसे विशेष बनाते हैं.

ब्रह्मपुत्र नदी क्‍यों कहलाती है पुरुष नदी?

हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं के अनुसार, ब्रह्मपुत्र नदी भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए इसे 'ब्रह्मा का पुत्र' (ब्रह्म + पुत्र) कहा जाता है. मान्यता है कि ऋषि शांतनु की पत्नी अमोघा से ब्रह्मा जी का पुत्र जल के रूप में पैदा हुआ था, जिसे कैलाश के पास ब्रह्मकुंड में स्थापित किया गया, जो आगे चलकर नदी बना. इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को पुरुष नदी कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: फरवरी में आधा दर्जन राजयोग, 5 राशि वालों को मिलेगी बेशुमार दौलत, ऊंचा पद और मान-सम्‍मान, राजा जैसी आएगी फीलिंग

ब्रह्मपुत्र नदी को क्‍यों कहते हैं सबसे युवा नदी?

दरअसल, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा, यमुना की तरह हिमालय पर्वत से ही निकलती है. लेकिन इस नदी का तेज प्रवाह, भूमि का तेज और ज्‍यादा कटाव और बार-बार रास्ता बदलना युवावस्‍था की तरह है इसलिए इसे देश की सबसे युवा नदी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

परशुराम ने मां की हत्‍या के बाद...

ब्रह्मपुत्र नदी से एक और महत्‍वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है. दरअसल, जब पिता ऋषि जमदग्नि के कहने पर भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्‍या कर दी तो जिस कुल्‍हाड़ी से उन्‍होंने मां को मारा था वह कुल्‍हाड़ी पापस्वरूप उनके हाथ में चिपक गई थी. तब प्रायश्चित: कई ऋषियों की सलाह पर, परशुराम प्रायश्चित के लिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, लोहित के किनारे आए और उसके पवित्र जल में हाथ डाला. इस कारण इस स्‍थान को परशुराम कुंड कहा जाता है. यह स्‍थान ब्रह्मपुत्र नदी का ही प्रमुख हिस्‍सा है. मान्‍यता है कि इस स्‍थान पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: बुध-राहु की भयंकर युति से शुरू हो रहा फरवरी, कर्क समेत 3 राशि वालों को मिलेगा धोखा और नुकसान, टूटेगा दिल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)