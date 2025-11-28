Advertisement
trendingNow13021527
Hindi Newsधर्म

Mangalsutra Remedies: मंगलसूत्र का बार बार टूटना शुभ या अशुभ, जानें टूटने के बाद क्या उपाय करें!

Breaking Mangalsutra Remedies: शकुन शास्त्र में सुहागिन महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में शुभ-अशुभ संकेतों के बारे में बताया जाता है. मंगलसूत्र का बार बार टूटना क्या बताता है, आइए इस बारे में बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 28, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Breaking Mangalsutra Remedies
Breaking Mangalsutra Remedies

Mangalsutra ka Tutna Shubh Ya Ashubh: शकुन शास्त्र में कुछ घटनाओं को शुभ तो कुछ को अशुभ माना जाता है. ये घटनाएं भविष्य को लेकर कई संकेत भी देती है. इस कड़ी में हम मंगलसूत्र के बारे में जानेंगे. किसी महिला के गले से बार बार मंगलसूत्र का टूटना क्या संकेत देता है और मंगलसूत्र का टूटना शुभ होता है या अशुभ, मंगलसूत्र का टूटना क्या बताता है कि इससे जुड़ी इस जानकारी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

मंगलसूत्र बार-बार टूटना क्या बताता है
मंगलसूत्र विवाहित महिलाओं के लिए एक प्रमुख गहना है जो सुहाग का प्रतीक है. मान्यता है कि यह पति पत्नी के वैवाहित जीवन को बुरी नजर से बचाता है और संकटों से दूर रखता है. मंगलसूत् धारण करने से पति की आयु लंबी होती है. ऐसी भी मान्यता है. शकुन शास्त्र की मानें तो किसी महिला का मंगलसूत्र अचानक या बार बार टूट एक अशुभ घटना है. ऐसा होना एक बड़ा अपशकुन माना जाता है. मंगलसूत्र का टूटना संकेत देता है कि पति के जीवन को संकट है या कोई बड़ा संघर्ष सामने आ सकता है. शकुन शास्त्र की मानें तो मंगलसूत्र का बार बार टूटना या अचानक टूटना अशुभ माना गया है. ऐसे में जल्द से जल्द मंगलसूत्र को ठीक करवाएं.

मंगलसूत्र टूटना अशुभ क्यों ?
मंगलसूत्र के टूटने का अर्थ है कि आने वाले समय में पति के जीवन में बड़ा संकट आ सकता है या जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं. सुहागिनों के अखंड सौभाग्य का प्रतीक मंगलसूत्र के काले मनके आदि शक्ति के नौवें स्वरूप को दिखाचा है जिसका टूटना अशुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगलसूत्र टूटने पर क्या उपाय करें

  • मंगलसूत्र अचानक टूटने पर मोतियों को सम्मान से उठाएं और घर के मंदिर में रख दें. इसके बाद उसको फिर से पिरोएं.

  • मंगलसूत्र के टूटने पर इसके नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो तुलसी देवी की पूजा कर पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें.

  • मंगलसूत्र को दुबारा बनवाएं और स्नान करने के बाद माँ पार्वती की पूजा करें और फिर मंगलसूत्र को पहनें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

और पढ़ें- Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Mangalsutra Remedies

Trending news

'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
Indian billionaires
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
Maharashtra news
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना