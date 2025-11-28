Mangalsutra Remedies: मंगलसूत्र का बार बार टूटना शुभ या अशुभ, जानें टूटने के बाद क्या उपाय करें!

Mangalsutra ka Tutna Shubh Ya Ashubh: शकुन शास्त्र में कुछ घटनाओं को शुभ तो कुछ को अशुभ माना जाता है. ये घटनाएं भविष्य को लेकर कई संकेत भी देती है. इस कड़ी में हम मंगलसूत्र के बारे में जानेंगे. किसी महिला के गले से बार बार मंगलसूत्र का टूटना क्या संकेत देता है और मंगलसूत्र का टूटना शुभ होता है या अशुभ, मंगलसूत्र का टूटना क्या बताता है कि इससे जुड़ी इस जानकारी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

मंगलसूत्र बार-बार टूटना क्या बताता है

मंगलसूत्र विवाहित महिलाओं के लिए एक प्रमुख गहना है जो सुहाग का प्रतीक है. मान्यता है कि यह पति पत्नी के वैवाहित जीवन को बुरी नजर से बचाता है और संकटों से दूर रखता है. मंगलसूत् धारण करने से पति की आयु लंबी होती है. ऐसी भी मान्यता है. शकुन शास्त्र की मानें तो किसी महिला का मंगलसूत्र अचानक या बार बार टूट एक अशुभ घटना है. ऐसा होना एक बड़ा अपशकुन माना जाता है. मंगलसूत्र का टूटना संकेत देता है कि पति के जीवन को संकट है या कोई बड़ा संघर्ष सामने आ सकता है. शकुन शास्त्र की मानें तो मंगलसूत्र का बार बार टूटना या अचानक टूटना अशुभ माना गया है. ऐसे में जल्द से जल्द मंगलसूत्र को ठीक करवाएं.

मंगलसूत्र टूटना अशुभ क्यों ?

मंगलसूत्र के टूटने का अर्थ है कि आने वाले समय में पति के जीवन में बड़ा संकट आ सकता है या जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं. सुहागिनों के अखंड सौभाग्य का प्रतीक मंगलसूत्र के काले मनके आदि शक्ति के नौवें स्वरूप को दिखाचा है जिसका टूटना अशुभ माना जाता है.

मंगलसूत्र टूटने पर क्या उपाय करें

मंगलसूत्र अचानक टूटने पर मोतियों को सम्मान से उठाएं और घर के मंदिर में रख दें. इसके बाद उसको फिर से पिरोएं.

मंगलसूत्र के टूटने पर इसके नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो तुलसी देवी की पूजा कर पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें.

मंगलसूत्र को दुबारा बनवाएं और स्नान करने के बाद माँ पार्वती की पूजा करें और फिर मंगलसूत्र को पहनें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

