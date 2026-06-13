Brihadeeswarar Temple Architecture: तमिलनाडु के तंजावुर में बना बृहदेश्वर मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है. इस भव्य मंदिर को आज से करीब एक हजार साल पहले चोल वंश के राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था. इस मंदिर की बनावट और इसके इतिहास को समझने के लिए के.ए. नीलकंठ शास्त्री की मशहूर किताब द चोलास को सबसे सही माना जाता है.
इस किताब में चोल राजाओं की इंजीनियरिंग और मंदिर के बनने की पूरी कहानी अच्छे से बताई गई है. यह मंदिर भगवान शिव का है और इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं. इस मंदिर के साथ कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें जुड़ी हैं जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों का भी दिमाग हिला देती हैं.
इस मंदिर की सबसे पहली हैरान करने वाली बात यह है कि ये बिना किसी नींव के खड़ा है. आज के दौर में जब हम एक छोटा सा मकान भी बनाते हैं तो जमीन के नीचे गहरी नींव खोदते हैं. मगर चोल काल के कारीगरों ने इस भारी भरकम मंदिर को बिना गहरी नींव के ही जमीन पर खड़ा कर दिया. इसके लिए उन्होंने पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करने का तरीका अपनाया था.
पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ था बल्कि उन्हें खांचों में एक दूसरे के साथ फंसाया गया था. यही वजह है कि पिछले एक हजार साल में कई बड़े भूकंप आने के बाद भी यह विशाल मंदिर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ.
बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके मुख्य शिखर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं गिरती है. दोपहर के समय जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है तो इस मंदिर की छाया जमीन पर कहीं नहीं दिखाई देती. बहुत से लोग इसे कोई जादुई चमत्कार मानते हैं. मगर असल में इसके पीछे चोल काल के कारीगरों की गजब की गणित और दिमाग छिपा था.
उन्होंने इस मंदिर के शिखर की ढलान को इस तरह से बनाया था कि सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई मंदिर के अपने ही चबूतरे के ऊपर सिमट कर रह जाती है. वह परछाई कभी चबूतरे से बाहर निकलकर जमीन पर आ ही नहीं पाती है.
इस मंदिर को बनाने में एक और अद्भुत कलाकारी इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर रखे भारी पत्थर की है. मंदिर के टॉप पर ग्रेनाइट पत्थर का एक विशाल गोल गुंबद रखा हुआ है. इस अकेले पत्थर का वजन करीब 80 हजार किलोग्राम से भी ज्यादा है.
सबसे बड़ी पहेली यह है कि उस जमाने में बिना किसी क्रेन या मशीन के इतनी ऊंचाई पर इस भारी पत्थर को कैसे ले जाया गया होगा. इसके लिए कारीगरों ने मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर से एक ढलान वाला रास्ता बनाया था. उस ढलान पर हाथियों और मजदूरों की मदद से इस भारी पत्थर को खींचकर धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचाया गया था.
इस मंदिर को बनाने में करीब 1 लाख 30 हजार टन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तंजावुर के आसपास दूर दूर तक कहीं भी ग्रेनाइट पत्थर मिलते ही नहीं हैं.
चोल राजाओं ने इतनी भारी तादाद में पत्थरों को बहुत दूर से ढोकर मंगवाया था और इस अजूबे को तैयार किया था. इस मंदिर का हर एक पत्थर हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत का विज्ञान अपनी सोच से बहुत आगे था. आज जब हम इस भव्य मंदिर को देखते हैं तो अपने पूर्वजों की इस मेहनत और ज्ञान को देखकर गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)