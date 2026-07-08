/Brihaspati Dev 108 Name: जीवन के हर मोड़ पर मिलेगा भाग्य का साथ, करें सच्चे मन से गुरु बृहस्पति के 108 नामों का जाप!

Guru Brihaspati Dev 108 Name: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति ग्रह भाग्य और मांगलिक कार्यों के कारक है. कुंडली में गुरु ग्रह के मजबूत होने से करियर में अपार सफलता प्राप्त होती है. मन मुताबिक धन कमाने का मौका मिलता है और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होता है. पद-प्रतिष्ठा से लेकर आय में भी वृद्धि होती है. सरकारी नौकरी पाने के योग गुरु के मजबूत रहने पर ही बनते हैं. ऐसे में जिनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर या खराब है तो उसे बलवान बनाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए. इन्हीं उपायों में से एक है गुरु बृहस्पति के 108 मंत्रों का जाप करना. गुरुवार के दिन इस एक उपाय को करके कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत किया जा सकता है. गुरुवार के दिन स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें और विधि-विधान से बृहस्पति देव की उपासना करें. इसके बाद ध्यान लगाकर उनके 108 नाम मंत्रों का जाप करें. करियर को नया आयाम मिलेगा और भाग्य हर मोड़ पर साथ होगा जिससे अनेक सफलताएं हाथ लगेंगी.
गुरु बृहस्पति देव के 108 नाम
'ॐ गुरवे नमः'
'ॐ गुणाकराय नमः'
'ॐ गोप्त्रे नमः'
'ॐ गोचराय नमः'
'ॐ गोपतिप्रियाय नमः'
'ॐ गुणिने नमः'
'ॐ गुणवंतांश्रेष्ठाय नमः'
'ॐ गुरूनां गुरवे नमः'
'ॐ अव्ययाय नमः'
'ॐ जेत्रे नमः'
'ॐ जयंताय नमः'
'ॐ जयदाय नमः'
'ॐ जीवाय नमः'
'ॐ अनंताय नमः'
'ॐ जयावहाय नमः'
'ॐ अंगीरसाय नमः'
'ॐ अध्वरासक्ताय नमः'
'ॐ विविक्ताय नमः'
'ॐ अध्वरकृते नमः'
'ॐ पराय नमः'
'ॐ वाचस्पतये नमः'
'ॐ वशिने नमः'
'ॐ वश्याय नमः'
'ॐ वरिष्ठाय नमः'
'ॐ वाग्विचक्षणाय नमः'
'ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः'
'ॐ श्रीमते नमः'
'ॐ चैत्राय नमः'
'ॐ चित्रशिखंडिजाय नमः'
'ॐ बृहद्रथाय नमः'
'ॐ बृहद्भानवे नमः'
'ॐ बृहस्पतये नमः'
'ॐ अभीष्टदाय नमः'
'ॐ सुराचार्याय नमः'
'ॐ सुराराध्याय नमः'
'ॐ सुरकार्यहितंकराय नमः'
'ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः'
'ॐ धन्याय नमः'
'ॐ गीष्पतये नमः'
'ॐ गिरीशाय नमः'
'ॐ अनघाय नमः'
'ॐ धीवराय नमः'
'ॐ धीषणाय नमः'
'ॐ दिव्यभूषणाय नमः'
'ॐ धनुर्धराय नमः'
'ॐ दैत्रहंत्रे नमः'
'ॐ दयापराय नमः'
'ॐ दयाकराय नमः'
'ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः'
'ॐ धन्याय नमः'
'ॐ दक्षिणायन संभवाय नमः'
'ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः'
'ॐ देवाय नमः'
'ॐ धनुर्बाणधराय नमः'
'ॐ हरये नमः'
'ॐ सर्वागमज्ञाय नमः'
'ॐ सर्वज्ञाय नमः'
'ॐ सर्ववेदांतविद्वराय नमः'
'ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः'
'ॐ ब्राह्मणेशाय नमः'
'ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः'
'ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः'
'ॐ सर्वलोकवशंवदाय नमः'
'ॐ ससुरासुरगंधर्ववंदिताय नमः'
'ॐ सत्यभाषणाय नमः'
'ॐ सुरॆंद्रवंद्याय नमः'
'ॐ देवाचार्याय नमः'
'ॐ अनंतसामर्थ्याय नमः'
'ॐ वेदसिद्धांतपारंगाय नमः'
'ॐ सदानंदाय नमः'
'ॐ पीडाहराय नमः'
'ॐ वाचस्पतये नमः'
'ॐ पीतवाससे नमः'
'ॐ अद्वितीयरूपाय नमः'
'ॐ लंबकूर्चाय नमः'
'ॐ प्रकृष्टनेत्राय नमः'
'ॐ विप्राणांपतये नमः'
'ॐ भार्गवशिष्याय नमः'
'ॐ विपन्नहितकराय नमः'
'ॐ बृहस्पतये नमः'
'ॐ सुराचार्याय नमः'
'ॐ दयावते नमः'
'ॐ शुभलक्षणाय नमः'
'ॐ लोकत्रयगुरवे नमः'
'ॐ सर्वतोविभवे नमः'
'ॐ सर्वेशाय नमः'
'ॐ सर्वदाहृष्टाय नमः'
'ॐ सर्वगाय नमः'
'ॐ सर्वपूजिताय नमः'
'ॐ अक्रोधनाय नमः'
'ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः'
'ॐ नीतिकर्त्रे नमः'
'ॐ जगत्पित्रे नमः'
'ॐ सुरसैन्याय नमः'
'ॐ विपन्नत्राणहेतवे नमः'
'ॐ विश्वयोनये नमः'
'ॐ अनयोनिजाय नमः'
'ॐ भूर्भुवाय नमः'
'ॐ धनदात्रे नमः'
'ॐ भर्त्रे नमः'
'ॐ जीवाय नमः'
'ॐ महाबलाय नमः'
'ॐ काश्यपप्रियाय नमः'
'ॐ अभीष्टफलदाय नमः'
'ॐ विश्वात्मने नमः'
'ॐ विश्वकर्त्रे नमः'
'ॐ श्रीमते नमः'
'ॐ शुभग्रहाय नमः'
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें. )