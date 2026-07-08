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Brihaspati Dev 108 Name: जीवन के हर मोड़ पर मिलेगा भाग्य का साथ, करें सच्चे मन से गुरु बृहस्पति के 108 नामों का जाप!

Brihaspati Dev 108 Name: कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरु बृहस्पति देव के 108 नामों का जाप कर सकते हैं. इस एक उपाय को करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 08, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:53 PM IST
Brihaspati Dev 108 Name: जीवन के हर मोड़ पर मिलेगा भाग्य का साथ, करें सच्चे मन से गुरु बृहस्पति के 108 नामों का जाप!
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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