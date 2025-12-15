Advertisement
trendingNow13041134
Hindi Newsधर्मसाल 2026 शुरू होने से पहले घर ले आएं इनमें से एक भी चीज, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी धन की कमी

साल 2026 शुरू होने से पहले घर ले आएं इनमें से एक भी चीज, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी धन की कमी

Vastu Tips for New Year : नया साल शुरू होने से पहले यदि घर में कुछ खास शुभ चीजें ले आई जाएं तो जीवन में धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ जाता है. सकारात्‍मकता और खुशियां बढ़ती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल 2026 शुरू होने से पहले घर ले आएं इनमें से एक भी चीज, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी धन की कमी

Good Luck Tips : अपने जीवन में धन, समृद्धि, सौभाग्‍य, सकारात्‍मकता बढ़ाना चाहते हैं तो साल 2026 शुरू होने से पहले घर में कुछ खास चीजें ले आएं. ये चीजें आपके जीवन में सकारात्‍मकता, संपत्ति बढ़ाएंगी. धन और सफलता आकर्षित करेंगी. ये खास चीजें सूर्य से जुड़ी हैं. दरअसल, साल 2026 सूर्य का साल है. ऐसे में साल शुरू होने से पहले ही सूर्य से जुड़ी खास चीजें घर में लाना जीवन में सफलता और यश देगा. आपका आत्‍मविश्‍वास देगा. जानिए ये गुडलक लाने वाली शुभ चीजें क्‍या हैं. 

तांबे का सूर्य - तांबा धातु का संबंध सूर्य से है. 2026 शुरू होने से पहले अपने घर में तांबे से बना सूर्य टांग लें. इसे उत्‍तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में लगाएं. ध्‍यान रखें कि तांबे का सूर्य फर्श से कम से कम 7 से 8 फीट ऊंचाई पर हो, तभी यह फल देता है. रोजाना सुबह इस पर गंगाजल छिड़कें और रोली से तिलक लगाएं. ऐसा करने से आप में सकारात्‍मकत ऊर्जा का संचार होगा. आत्‍मबल बढ़ेगा. 

यह भी पढ़ें: 2026 का सबसे अशुभ समय, शनि, मंगल, राहु-केतु मिलकर लाएंगे तबाही, ये राशि वाले जिस काम में हाथ डालेंगे होगा नुकसान

Add Zee News as a Preferred Source

सूरजमुखी का पौधा - घर में सूरजमुखी का पौधा लगा लें. ये लाल और पीले फूल आपके घर को सकारात्‍मक ऊर्जा से लबरेज रखेंगे. वर्कप्‍लेस पर भी सूरजमुखी का पौधा लगाना बेहद शुभ रहेगा. 

कुबेर प्रतिमा - धन पाने के लिए घर में धन के देवता कुबेर की फोटो या प्रतिमा रखना सबसे शुभ फलदायी है. ध्‍यान रखें कि कुबेर देव की मूर्ति घर की उत्तर दिशा में ही रखें, क्‍योंकि यह धन की दिशा होती है. 

जल पात्र - उत्‍तर दिशा में मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना भी घर में धन का प्रवाह बढ़ाता है. यहां फाउंटेन रखना बहुत शुभ होता है. रोजाना पात्र में जल भरकर ताजे फूल भी सजा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्र की एंट्री, जनवरी 2026 में ही मिलेगी 3 राशि वालों को मोटी रकम, करियर में भी आएगा उछाल

चांदी के पात्र में चावल - इसके अलावा उत्तर दिशा में चांदी के पात्र में चावल भरकर रखें. ध्‍यान रखें कि चावल साबुत हों, टूटे हुए ना हों. इससे धन कमाने के नए-नए मौके मिलते हैं. 

घर में धन बढ़े इसके लिए जरूरी है कि उत्‍तर दिशा हल्‍की, हवादार और साफ हो. लिहाजा यहां कोई भारी फर्नीचर या भारी चीजें ना रखें.

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
#WeatherForecast
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
MH60 R Helicopters
नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
Rehman Dakait
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
nitin Nabin
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
china
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
war
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
India Bangladesh tension
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
Dhurandhar Film
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!