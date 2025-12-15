साल 2026 शुरू होने से पहले घर ले आएं इनमें से एक भी चीज, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी धन की कमी

Good Luck Tips : अपने जीवन में धन, समृद्धि, सौभाग्‍य, सकारात्‍मकता बढ़ाना चाहते हैं तो साल 2026 शुरू होने से पहले घर में कुछ खास चीजें ले आएं. ये चीजें आपके जीवन में सकारात्‍मकता, संपत्ति बढ़ाएंगी. धन और सफलता आकर्षित करेंगी. ये खास चीजें सूर्य से जुड़ी हैं. दरअसल, साल 2026 सूर्य का साल है. ऐसे में साल शुरू होने से पहले ही सूर्य से जुड़ी खास चीजें घर में लाना जीवन में सफलता और यश देगा. आपका आत्‍मविश्‍वास देगा. जानिए ये गुडलक लाने वाली शुभ चीजें क्‍या हैं.

तांबे का सूर्य - तांबा धातु का संबंध सूर्य से है. 2026 शुरू होने से पहले अपने घर में तांबे से बना सूर्य टांग लें. इसे उत्‍तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में लगाएं. ध्‍यान रखें कि तांबे का सूर्य फर्श से कम से कम 7 से 8 फीट ऊंचाई पर हो, तभी यह फल देता है. रोजाना सुबह इस पर गंगाजल छिड़कें और रोली से तिलक लगाएं. ऐसा करने से आप में सकारात्‍मकत ऊर्जा का संचार होगा. आत्‍मबल बढ़ेगा.

सूरजमुखी का पौधा - घर में सूरजमुखी का पौधा लगा लें. ये लाल और पीले फूल आपके घर को सकारात्‍मक ऊर्जा से लबरेज रखेंगे. वर्कप्‍लेस पर भी सूरजमुखी का पौधा लगाना बेहद शुभ रहेगा.

कुबेर प्रतिमा - धन पाने के लिए घर में धन के देवता कुबेर की फोटो या प्रतिमा रखना सबसे शुभ फलदायी है. ध्‍यान रखें कि कुबेर देव की मूर्ति घर की उत्तर दिशा में ही रखें, क्‍योंकि यह धन की दिशा होती है.

जल पात्र - उत्‍तर दिशा में मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना भी घर में धन का प्रवाह बढ़ाता है. यहां फाउंटेन रखना बहुत शुभ होता है. रोजाना पात्र में जल भरकर ताजे फूल भी सजा सकते हैं.

चांदी के पात्र में चावल - इसके अलावा उत्तर दिशा में चांदी के पात्र में चावल भरकर रखें. ध्‍यान रखें कि चावल साबुत हों, टूटे हुए ना हों. इससे धन कमाने के नए-नए मौके मिलते हैं.

घर में धन बढ़े इसके लिए जरूरी है कि उत्‍तर दिशा हल्‍की, हवादार और साफ हो. लिहाजा यहां कोई भारी फर्नीचर या भारी चीजें ना रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)