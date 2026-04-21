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Buddha Purnima 2026: 1 मई को पड़ेगी बुद्ध पूर्णिमा, जानें पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और सही विधि

Buddha Purnima 2026 Date Puja Vidhi: वैशाख मास की पूर्णिमा भगवान बुद्ध की उपासना के लिए बेहद शुभ मानी गई है. मान्यतानुसार, इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था. इस बार भगवान बुद्ध की 2588वीं जयंती मनाई जाएगी. आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और विधि.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:34 PM IST
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Buddha Purnima 2026: 1 मई को पड़ेगी बुद्ध पूर्णिमा, जानें पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और सही विधि

Buddha Purnima 2026: वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है. मान्यता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. कहते हैं कि उन्होंने ही बुद्ध धर्म की स्थापना की थी और दुनिया को शांति का संदेश दिया था. सनातन धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है. इसलिए यह दिन बौद्ध धर्म को को मानने वालों के साथ-साथ सनातनियों के लिए भी खास होता है. बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जहां इस दिन त्रिपिटक और धम्मपद का पाठ करते हैं, वहीं हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले वट वृक्ष की विशेष पूजा-अर्चना और दान-पुण्य करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन की विधि और महत्व क्या है.

बुद्ध पूर्णिमा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल को रात 9 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 1 मई 2026 को रात 10 बजकर 52 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को ही मनाई जाएगी. श्रद्धालु इस बार गौतम बुद्ध की 2588वीं जयंती मनाएंगे. इस बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 47 मिनट से 5 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. जबकि, अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से 1 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 52 मिनट से 3 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार इन शुभ मुहूर्तों में पूजन कर सकते हैं.

बुद्ध पूर्णिमा 2026 पूजन विधि

बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के नौवें अवतार भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया यानी बिहार के गया जी में स्थित बोधि वृक्ष की पूजा-अर्चना करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. इस दिन बुद्ध देव की पूजा के साथ-साथ पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक और धम्मपद का पाठ करते हैं. बुध पूर्णिमा के दिन दीप दान का भी विधान है. श्रद्धालु इस दिन दीप दान को खास मानते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस दिन बुद्ध देव की पूजा करना चाहते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं.

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क्यों मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं. कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था. इसके साथ ही इसी दिन बिहार के गया जी में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. इसके अलावा इसी दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुध को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिली थी. इन्हीं कारणों से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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