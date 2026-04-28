Advertisement
trendingNow13196526
Hindi Newsधर्मBuddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर में किन 5 चीजों को लाना है शुभ, जान लीजिए सुख-समृद्धि के लिए उपाय

Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर में किन 5 चीजों को लाना है शुभ, जान लीजिए सुख-समृद्धि के लिए उपाय

Buddha Purnima 2026 Auspicious Things: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी. मान्यतानुसार, इस दिन घर में कुछ चीजें लाने से सुख-समृद्धि और धन प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिम के दिन किन 5 चीजों को घर में लाना शुभ होगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर में किन 5 चीजों को लाना है शुभ, जान लीजिए सुख-समृद्धि के लिए उपाय

Buddha Purnima 2026: वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 1 मई को पड़ने वाली है. शास्त्रों के अनुसार, वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है. पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण हुआ था. यही वजह है कि इस दिन सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग बुद्ध देव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं. वैशाख मास की बुद्ध पूर्णिमा धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति और सुख-समृद्धि के लिए भी खास होती है. मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ शुभ चीजों को घर में लाने से सुख-समृद्धि और धन-दौलत बढ़ती है. ऐसा इसलिए क्योंकि तिथि धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित भी माना गया है. ऐसे में आइए, जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किन चीजों को घर लाने से सुख-समृद्धि और तरक्की के द्वार खुल सकते हैं.

भगवान बुद्ध की प्रतिमा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, महात्मा बुद्ध की मूर्ति शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि घर में बुद्ध की प्रतिमा रखने से तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है. वास्तु नियम के मुताबिक, लाफिंग बुद्धा या ज्ञान मुद्रा में बुद्ध देव की प्रतिमा घर-परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाती है. बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस तस्वीर को लाकर ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए. 

पीतल का हाथी

घर में स्थिरता और शांति स्थापित करने के लिए वास्तु शास्त्र के जानकार पीतल का हाथी रखने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. पीतल के हाथी को मुख्य दरवाजे के पास अंदर की ओर रखना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौड़ी

कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो 16 रत्न निकले थे, उसमें एक कौड़ी भी थी. ज्योतिष शास्त्र में इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि कौड़ी मां लक्ष्मी की बेहद प्रिय होती है. इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसे घर में लाने से धन-दौलत में वृद्धि होती है. बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखना अच्छा होता है. 

यह भी पढ़ें: छत पर रखा कबाड़ बन सकता है आपकी कंगाली का कारण, आज ही हटाएं ये 5 चीजें

चांदी का सिक्का

ज्योतिष शास्त्र में चांदी को चंद्र ग्रह और मन से जोड़कर देखा गया है. मान्यतानुसार, बुद्ध पूर्णिमा पर चांदी का सिक्का घर लाने से धन-दौलत में अपार वृद्धि होती है. इसे पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है.  

श्रीयंत्र

शास्त्रों में श्रीयंत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इसमें धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर में श्रीयंत्र लाएं और उसे पूजा स्थल पर विधि-विधान से स्थापित करें. ऐसा करने से धन लाभ के साथ-साथ तरक्की भी होती है. घर में श्रीयंत्र की रोजाना पूजा-अर्चना करने से मां लक्ष्मी का वास होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Buddha Purnima 2026

Trending news

इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
Himachal Pradesh
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
Salim Dola
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
Patiala Track Blast
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए