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Buddha Purnima 2026 Upay: बुद्ध पूर्णिमा पर ये काम कर लिए तो बदल जाएगी किस्मत, घर में आएगा धन और सुख

आज वैशाख पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा पर्व भी मनाया जा रहा है. आज किए गए कुछ खास काम जीवन में धन-संपत्ति, सफलता और सुख-शांति लाते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 01, 2026, 08:32 AM IST
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Buddha Purnima 2026 Upay: बुद्ध पूर्णिमा पर ये काम कर लिए तो बदल जाएगी किस्मत, घर में आएगा धन और सुख

बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए गए कुछ खास उपाय आपकी किस्‍मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं. आपके जीवन में अपार धन-समृद्धि और सुख-शांति की एंट्री करवा सकते हैं. आज 1 मई 2026 को पूर्णिमा के साथ शुक्रवार का भी संयोग बन रहा है. जिससे भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करें. 

बुद्ध पूर्णिमा का महत्व

बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का दिन माना जाता है. इसलिए इस दिन किए गए पुण्य कार्य कई गुना फल देते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं. वहीं वैशाख महीना भगवान विष्‍णु को समर्पित है और वैशाख पूर्णिमा इस महीने का आखिरी दिन है. आज किया गया दान अपार लाभ देता है. 

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बुद्ध पूर्णिमा पर जरूर करें ये 5 काम

दान - आज पूर्णिमा पर गरीब-जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े, भोजन, धन आदि का दान अपनी सामर्थ्‍य अनुसार दान जरूर करें. ऐसा करने से आपके घर में कभी धन-धान्‍य की कमी नहीं होगी. साथ ही पुण्‍य लाभ मिलेगा. 

मां लक्ष्‍मी की पूजा - पूर्णिमा और शुक्रवार का संयोग मां लक्ष्‍मी की पूजा करने के लिए अतिउत्‍तम माना गया है. आज की रात विधि-विधान से मां लक्ष्‍मी की पूजा करें, उन्‍हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं. लक्ष्‍मी मंत्र का जाप करें. 

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं - शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. इससे कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और भाग्‍य मजबूत होगा. 

ध्‍यान - आज के दिन कुछ देर ही सही ध्‍यान जरूर करें. ऐसा करने से अपार मानसिक शांति मिलेगी. पूर्णिमा की रात चांदनी में कुछ समय बिताएं. इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होकर शुभ फल देगा.  

पक्षियों और जानवरों को दें दाना-पानी - गर्मी बहुत तेज है और इस समय पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्‍यवस्‍था करें. यह काम अपार पुण्‍यदायी है. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

आज न करें ये काम 

- पूर्णिमा का दिन पवित्र दिन होता है. आज मन में नकारात्‍मक विचार न लाएं. 
- किसी से झगड़ा न करें, न क्रोध करें. 
- गलती से भी तामसिक चीजों- मांसाहार और शराब आदि का सेवन न करें. ताकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन आपके जीवन में सकारात्‍मकता लाए. 

(यह भी पढ़ें: ज्‍येष्‍ठ मास के 60 दिन बनेंगे गेम चेंजर! इन 5 राशियों को अचानक मिलेगी नई नौकरी, पैसा और सम्मान

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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