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Hindi Newsधर्मबुद्ध पूर्णिमा, शनि जयंती, वट सावित्री... मई 2026 में व्रत-त्‍योहारों की भरमार, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

बुद्ध पूर्णिमा, शनि जयंती, वट सावित्री... मई 2026 में व्रत-त्‍योहारों की भरमार, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

May 2026 Festival Calendar : मई महीने में बुद्ध पूर्णिमा, वट सावित्री, शनि जयंती से लेकर अधिकमास की शुरुआत तक कई महत्‍वपूर्ण हिंदू व्रत-त्‍योहार पड़ रहे हैं. देखें पूरी लिस्‍ट और सभी की तारीख. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:08 AM IST
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बुद्ध पूर्णिमा, शनि जयंती, वट सावित्री... मई 2026 में व्रत-त्‍योहारों की भरमार, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

May 2026 Vrat Tyohar : साल 2026 के मई महीने में कई बड़े व्रत-त्‍योहार मनाए जाएंगे. खास बात ये भी है कि 3 साल में आने वाला अधिकमास या पुरुषोत्‍तम महीना भी मई से ही शुरू हो रहा है. मई की शुरुआत में ही बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा और फिर शनि जयंती, वट सावित्री, गंगा दशहरा आदि पर्व भी पड़ेंगे. इसके अलावा मई महीना धार्मिक के साथ-साथ ग्रह गोचर के चलते ज्‍योतिषीय दृष्टि से भी अहम है. यहां देखें मई महीने के व्रत त्‍योहार की लिस्‍ट और ग्रह गोचर. 

मई 2026 व्रत त्योहार

1 मई 2026, शुक्रवार- कूर्म जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, चण्डिका जयंती, चित्रा पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा
2 मई 2026, शनिवार- नारद जयंती और ज्येष्ठ माह का आरंभ
5 मई 2026, मंगलवार- एकदंत संकष्टी
9 मई 2026, शनिवार- कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
12 मई 2026,मंगलवार- तेलुगु हनुमान जयंती
13 मई 2026, बुधवार- कृष्ण परशुराम द्वादशी और अपरा एकादशी
14 मई 2026, गुरुवार- गुरु प्रदोष व्रत
15 मई 2026, शुक्रवार- वृषभ संक्रान्ति और मासिक शिवरात्रि

(यह भी पढ़ें: गंगा सप्तमी पर गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों के जीवन में आएगी पॉजिटिविटी, भूलकर भी न करें ये गलतियां)

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16 मई 2026, शनिवार- वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, मासिक कार्तिगाई, दर्श अमावस्या और ज्येष्ठ अमावस्या
17 मई 2026, रविवार- अधिक चंद्र दर्शन
18 मई 2026, सोमवार- रोहिणी व्रत
20 मई 2026, बुधवार- वरदा चतुर्थी
21 मई 2026, गुरुवार- अधिक स्कन्द षष्ठी
23 मई 2026, शनिवार- अधिक मासिक दुर्गाष्टमी
25 मई 2026, सोमवार- गंगा दशहरा
27 मई 2026, बुधवार- अधिक रामलक्ष्मण द्वादशी और पद्मिनी एकादशी
28 मई 2026, बृहस्पतिवार- गुरु प्रदोष व्रत
30 मई 2026, शनिवार-अधिक पूर्णिमा व्रत
31 मई 2026, रविवार- ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा

(यह भी पढ़ें: गुरु-शुक्र का गजलक्ष्मी राजयोग! अब इन 4 राशियों की जिंदगी में बरसेगी धन-दौलत और खुशियां)

मई 2026 के ग्रह गोचर 

6 मई 2026 - यम ग्रह वक्री होंगे. 
7 मई 2026 - बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर. 
8 मई 2026 - शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर. 
11 मई 2026 - मंगल का मेष राशि में गोचर. 
11 मई 2026 - सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर. 
13 मई 2026 - बुध का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर. 
14 मई2026 - शुक्र का मिथुन राशि में गोचर.  
15 मई 2026 - बुध का वृषभ राशि में गोचर. 
15 मई 2026 - सूर्य का वृषभ राशि में गोचर (वृषभ संक्रांति) . 
15 मई 2026 - शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर. 
19 मई 2026 - बुध का रोहिणी नक्षत्र में गोचर. 
25 मई 2026 - बुध का मृगशिरा नक्षऋ में गोचर. 
29 मई 2026 - मंगल का भरणी नक्षत्र में गोचर. 
29 मई 2026 - बुध का मिथुन राशि में गोचर. 
31 मई 2026 - शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर. 

(यह भी पढ़ें: मंगल करेंगे तगड़ा ‘मंगल’! मई से इन 4 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, अचानक खत्म होंगी परेशानियां)

अधिक मास कब से कब तक?

3 साल में एक बार अधिकमास आता है, जो कि साल 2026 में मई महीने में प्रारंभ होगा. पंचांग के अनुसार, इस बार अधिकमास ज्येष्ठ मास के दौरान पड़ रहा है. जिससे जेठ का महीना 60 दिन का होगा. अधिक मास 17 मई 2026, रविवार से शुरू होगा, जो 15 जून 2026, सोमवार को समाप्त होगा. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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