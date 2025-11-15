Advertisement
trendingNow13004659
Hindi Newsधर्म

Budh Dosh Ke Upay: बढ़ गया है व्यापार में घाटा और वाणी में कड़वाट? तो समझ लें बुध दोष से घिरे हैं आप, जानें क्या करें उपाय!

Budh Dosh Ke Upay In Hindi: व्यापार और वाणी के कारक ग्रह बुध का जब दोष लगता है तो जीवन की सफलताएं रुक जाती है. व्यापार में मुनाफ नहीं होता, वाणी में मधुरता नहीं रहती है. आइए बुध दोष को दूर करने के उपाय जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budh Dosh Ke Upay
Budh Dosh Ke Upay

Mercury Planet Remedies: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह को माना गया है. बुध ग्रह लेखन, बुद्धि, तर्क, वाणी, संचार और व्यापार का कारक है. ऐसे में जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है तो उनकी बुद्धि तर्क से लेकर व्यापार आदि प्रभावित होने लगती है. बुध दोष लगने या बुध के कमजोर होने के लक्षण क्या हैं और व्यक्ति की कुंडली में बुध को मजबूत किन उपायों से किए जा सकते हैं आइए इस कड़ी में विस्तार से जानते हैं.

बुध दोष के लक्षण क्या हैं
कुंडली में बुध ग्रह पापी ग्रह, क्रूर ग्रह या उग्र ग्रह के प्रभाव में आता है तो बुध दोष लगते हैं. ये ग्रह हैं राहु, केतु, शनि या मंगल. इन ग्रहों के प्रभाव से बुध नीच स्थिति में आ जाता है और इसी से बुध दोष लगता है. इस दोष के कई लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं. आइए कुछ लक्षणों के बारे में विस्तार से जानें. 
व्यक्ति की बुद्धि खराब होना.निर्णय क्षमता कम होना.
व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाना.

  • व्यक्ति के व्यापार में लगातार हानि होना. निवेश में बड़ी हानि होना.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी, पैसों की लेन देन में गड़बड़ी होना. 

  • व्यक्ति का वित्तीय दस्तावेज को खो देना.

  • व्यक्ति के बोलचाल में गड़बड़ी, बातचीत करने का आत्मविश्वास खो देना. 

  • व्यक्ति की वाणी के कारण बात बिगड़ जाना.

  • व्यक्ति के घर के कंप्यूटर, इंटरनेट, या संचार की मशीनें खराब होने लगना. 

  • व्यक्ति की बातों को बार बार भूलना.

बुध ग्रह को कैसे मजबूत करें
बुधवार दिन बुध ग्रह से संबंधित है. बुध दोष दूर करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें. दूर्वा चढ़ाएं.
ज्योतिषी के सुझाव पर बुधवार के दिन पन्ना रत्न धारण करें.
बुधवार के दिन जातक अगर किन्नरों को हरी मूंग की दाल दान करें. गाय को हरा चारा खिलाएं.
बुध ग्रह की शांति के लिए मंत्र जाप करें. मंत्र है- “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र जिसका जाप हर बुधवार को 108 बार करें.
बुध दोष दूर करने के लिए वाणी को मधुर रखें. विनम्रता से बात करें. झूठ न बोलें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Tips: भूमि दोष उजाड़ सकता है बसा बसाया घर, जानें लक्षण और अचूक उपाय!

और पढ़ें- Palmistry For Job: हथेली की इन रेखाओं से जानें आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं, सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर! 

और पढ़ें- Baby Names: शनिवार को जन्में बच्चे को दें ये सुंदर नाम, जानें कैसे होते हैं ये लोग!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

budh dosh ke upay

Trending news

आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP के प्रेसीडेंट का रास्ता?
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP के प्रेसीडेंट का रास्ता?
दिल्ली धमाका: आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अलफला से 15 फरार; 200 चिकित्सक रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अलफला से 15 फरार; 200 चिकित्सक रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Delhi Blast Live Updates: भारत में कितने 'आतंकी' डॉक्टर अब भी खुले घूम रहे? एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा खुलासा
Nowgam Blast
Delhi Blast Live Updates: भारत में कितने 'आतंकी' डॉक्टर अब भी खुले घूम रहे? एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा खुलासा