Budh Dosh Ke Upay: बढ़ गया है व्यापार में घाटा और वाणी में कड़वाट? तो समझ लें बुध दोष से घिरे हैं आप, जानें क्या करें उपाय!

Budh Dosh Ke Upay In Hindi: व्यापार और वाणी के कारक ग्रह बुध का जब दोष लगता है तो जीवन की सफलताएं रुक जाती है. व्यापार में मुनाफ नहीं होता, वाणी में मधुरता नहीं रहती है. आइए बुध दोष को दूर करने के उपाय जानें.
Mercury Planet Remedies: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह को माना गया है. बुध ग्रह लेखन, बुद्धि, तर्क, वाणी, संचार और व्यापार का कारक है. ऐसे में जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है तो उनकी बुद्धि तर्क से लेकर व्यापार आदि प्रभावित होने लगती है. बुध दोष लगने या बुध के कमजोर होने के लक्षण क्या हैं और व्यक्ति की कुंडली में बुध को मजबूत किन उपायों से किए जा सकते हैं आइए इस कड़ी में विस्तार से जानते हैं.
बुध दोष के लक्षण क्या हैं
कुंडली में बुध ग्रह पापी ग्रह, क्रूर ग्रह या उग्र ग्रह के प्रभाव में आता है तो बुध दोष लगते हैं. ये ग्रह हैं राहु, केतु, शनि या मंगल. इन ग्रहों के प्रभाव से बुध नीच स्थिति में आ जाता है और इसी से बुध दोष लगता है. इस दोष के कई लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं. आइए कुछ लक्षणों के बारे में विस्तार से जानें.
व्यक्ति की बुद्धि खराब होना.निर्णय क्षमता कम होना.
व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाना.
व्यक्ति के व्यापार में लगातार हानि होना. निवेश में बड़ी हानि होना.
व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी, पैसों की लेन देन में गड़बड़ी होना.
व्यक्ति का वित्तीय दस्तावेज को खो देना.
व्यक्ति के बोलचाल में गड़बड़ी, बातचीत करने का आत्मविश्वास खो देना.
व्यक्ति की वाणी के कारण बात बिगड़ जाना.
व्यक्ति के घर के कंप्यूटर, इंटरनेट, या संचार की मशीनें खराब होने लगना.
व्यक्ति की बातों को बार बार भूलना.
बुध ग्रह को कैसे मजबूत करें
बुधवार दिन बुध ग्रह से संबंधित है. बुध दोष दूर करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें. दूर्वा चढ़ाएं.
ज्योतिषी के सुझाव पर बुधवार के दिन पन्ना रत्न धारण करें.
बुधवार के दिन जातक अगर किन्नरों को हरी मूंग की दाल दान करें. गाय को हरा चारा खिलाएं.
बुध ग्रह की शांति के लिए मंत्र जाप करें. मंत्र है- “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र जिसका जाप हर बुधवार को 108 बार करें.
बुध दोष दूर करने के लिए वाणी को मधुर रखें. विनम्रता से बात करें. झूठ न बोलें.
