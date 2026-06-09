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Budh Dosh Upay: क्या कुंडली के बुध दोष से हैं परेशान? बुधवार को कर लें इन चीजों का दान

Budh Dosh Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में बुध ग्रह की महादशा अच्छी नहीं मानी गई है. जातक 17 वर्ष तक एक के बाद मानसिक परेशानियों से जूझता है. बुधवार को कुछ चीजों का दान करने से बुध ग्रह दोष शांत होता है.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 09, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:55 PM IST
Budh Dosh Upay: क्या कुंडली के बुध दोष से हैं परेशान? बुधवार को कर लें इन चीजों का दान

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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