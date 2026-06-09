/Budh Dosh Upay: क्या कुंडली के बुध दोष से हैं परेशान? बुधवार को कर लें इन चीजों का दान

Budh Grah Dosh Effect Upay: बुधवार भगवान गणेश की उपासना के साथ-साथ बुध ग्रह दोष से मुक्ति के लिए भी खास है. जब कुंडली में बुध ग्रह की महादशा शुरू होती है, तो जातक को लगातार 17 वर्ष तक अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है. बुध की महादशा के दौरान मंगल, राहु और केतु की अंतर्दशा शुरू होने पर एक के बाद एक चुनौतियां आती हैं.
चूंकि, बुध ग्रह सबसे पहले जातक की बुद्धि पर असर डालता है. इसलिए इस ग्रह से प्रभावित जातक हमेशा उहापोह की स्थिति में रहता है. उसके मन में अनेक प्रकार की नकारात्मक बातें चलती रहती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार को कुछ चीजों का दान करने और कुछ नियमों का पालन करने से बुध ग्रह दोष शांत होता है.
बुध ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए बुधवार का व्रत रखें.
बुधवार के दिन गाय को पालक साग, हरी घास, हरी सब्जियां और हरी मूंग खिलाएं.
जरुरतमंदों के बीच हरे कपड़ों का दान करने से बुध ग्रह की पीड़ा कम होती है.
बुधवार को छोटे बच्चों को पढ़ने-लिखने की सामग्री भेंट करें.
एकादशी व्रत के प्रभाव से भी बुध ग्रह का दोष कम होता है.
अगर संभव हो, तो बुधवार के दिन पीतल या कांसे का बर्तन दान करें.
बुधवार को छोटी बच्चियों को खाना खिलाएं
कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने पर जातक का बहन से रिश्ता टूट जाता है.
अगर कोई व्यापार कर रहा है, तो उसमें अचानक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है.
जातक चालाकी कर या धोका देकर मित्रों से संबंध खराब कर लेता है.
स्किन से संबंधित बीमारी जैसे खुजली, सफेद दाद इत्यादि के जूझना पड़ता है.
कुंडली में बुध के असंतुलित होने से जातक को साफ-साफ बोलने में दिक्कत होती है.
तनाव, नींद की कमी, नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है.
बुध की महादशा के दौरान किसी से भी विवाद करने से बचना चाहिए.
व्यापार में बड़ा आर्थिक निवेश नहीं करना चाहिए.
छोटे बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए.
परिवार में छोटे भाई से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए.
कार्यक्षेत्र में जूनियर सहकर्मी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)