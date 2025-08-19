बुध प्रदोष व्रत पर क्या करें क्या नहीं, नोट कर लें मुहूर्त, पूजा-विधि, मंत्र, भोग और आरती
बुध प्रदोष व्रत पर क्या करें क्या नहीं, नोट कर लें मुहूर्त, पूजा-विधि, मंत्र, भोग और आरती

Budh Pradosh Vrat 2025: बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ-साथ भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, मंत्र और आरती के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 19, 2025, 05:32 PM IST
बुध प्रदोष व्रत पर क्या करें क्या नहीं, नोट कर लें मुहूर्त, पूजा-विधि, मंत्र, भोग और आरती

Budh Pradosh Vrat 2025: हिंदू धर्म में हर महीने पड़ने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है. इस व्रत के दौरान भगवान शिव समेत उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है. मान्यता है कि जो कोई प्रदोष व्रत के दिन विधि-विधान से पूजा-पाठ करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. बुध प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंसान की बुद्धि तेज होती है और व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 को पड़ेगा. चूंकि, इस तारीख को बुधवार पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती के बारे में.

बुध प्रदोष व्रत 2025 शुभ मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि का आरंभ 20 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 58 मिनट पर होगा. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 21 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर होगी. ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 बजकर 56 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 07 मिनट तक रहेगी. 

बुध प्रदोष व्रत 2025 पूजन विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन फलाहार या निराहार रहें. शाम के समय स्नान करके साफ वस्त्र पहनें. घर के पूजा स्थान या शिव मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इसके बाद भगवान को शुद्ध जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, दूर्वा आदि चढ़ाएं. फिर, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें. प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करें. व्रत कथा सुनें और शिव-आरती करें.

बुध प्रदोष व्रत मंत्र

“ॐ नमः शिवाय”

“ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥”

बुध प्रदोष व्रत भोग 

बुधवार के दिन शिवजी को खासतौर पर हरे मूंग की दाल, गुड़, फल, पंचामृत का भोग लगाया जाता है. ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन इन चीजों का भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. 

शिव आरती (प्रदोष आरती)

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।
हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

अक्षमाला वनमाला मुण्डमालाधारी।
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघंबर अंगे।
सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

कर के मध्य कमण्डल चक्र त्रिशूलधारी।
जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

पर्वत सोहैं पार्वती, शंकर कैलासा।
भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

जटा में गंग बहत है, गल मुण्डन माला।
शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला॥ 
ओम् जय शिव ओंकारा॥

काशी में विराजे विश्वनाथ, नन्दी ब्रह्मचारी।
नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी॥ 
ओम जय शिव ओंकारा॥

त्रिगुणस्वामी जी की आरति जो कोइ नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी, मनवान्छित फल पावे॥

ओम् जय शिव ओंकारा॥ स्वामी ओम् जय शिव ओंकारा॥

