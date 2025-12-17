Pradosh vrat: आज बुध प्रदोष व्रत पर शाम के समय करें ये विशेष उपाय, महादेव की कृपा से करियर और धन की समस्याएं होंगी दूर!

Pradosh Vrat Upay In Hindi: हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत रखने का विधान है. इस पर्व पर भक्त महादेव की उपासना करते हैं और पूरा दिन व्रत का संकल्प करते हैं. प्रदोष व्रत की पूजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में की जाती है. इस तरह से आज 17 दिसंबर को पौष कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. आज अगर प्रदोष काल में महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें और कुछ विशेष उपाय करें तो महादेव की कृपा से करियर और धन की समस्याएं दूर होंगी. आइए इन उपायों के बारे में जानें.

बिजनेस और करियर के लिए उपाय

अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस इंवेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपको प्रदोष व्रत पर एक आसान उपाय करना चाहिए. इसके लिए प्रदोष व्रत की शाम को पूजा के समय भगवान शंकर को 11 बेलपत्र चढ़ाएं. प्रदोष व्रत पर इस एक उपाय को करने से साधक का करियर तेजी से आगे बढ़ सकता है.

धन संबंधी समस्याओं के लिए उपाय

धन संबंधी समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा है, संपत्ति में वृद्धि के लिए की गई कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है तो आपको प्रदोष व्रत पर एक सरल उपाय करना चाहिए. सवा किलो साबुत चावल लें और छोड़ा सा दूध लें और शिव जी के मंदिर जाकर सच्चे मन से जरूरतमंदों को दान कर दें. प्रदोष व्रत पर इस उपाय को करने से धन में वृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट कचहरी की समस्या के अंत के लिए उपाय

अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं तो आपको महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए. इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन धतूरे के पत्ते को लेकर अच्छे से साफ कर लें और फिर दूध से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. परेशानियों का अंत हो जाएगा.

शत्रु को दूर करने के लिए उपाय

अगर शत्रु आप पर हावि हो रहे हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन आपको शाम के समय एक सरल उपाय करना चाहिए. इसके लिए शमी पत्र लें और उसे साफ कर लें. इसके बाद 'ऊँ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करते जाएं.

विवाह करने में आ रही अड़चन दूर करने का उपाय

इच्छित वर के साथ विवाह करने में अड़चन आ रही है तो प्रदोष व्रत पर स्नान आदि करें और शाम के समय शिव जी के सामने बैठकर उन्हें प्रणाम करें और शिव जी के मंत्र का 11 बार जाप करें. यह शक्तिशाली मंत्र है- ॐ नम: शिवाय। इसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएं. यह उपाय विवाह होने में आ रही अड़चने दूर होंगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: बैंक से लोन लेना हो या किसी से कर्ज, कौन सा दिन इसके लिए अशुभ? शीघ्र ऋण उतरना है तो जरूर जानें!

और पढ़ें- कैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग, इन पर किस ग्रह का होता है गहरा प्रभाव, जानें इनका व्यक्तित्व

और पढ़ें- Palm Astro: दाईं हथेली में होते हैं कौन से 5 तीर्थ, पितरों से लेकर ऋषियों तक... जानें किस हिस्से से किन्हें जल चढ़ाने का नियम!