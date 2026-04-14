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Hindi Newsधर्मPradosh Vrat: बुध प्रदोष पर ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग घर में लाएगा समृद्धि, विशेष लाभ के लिए इस विधि से करें भोलेनाथ की पूजा!

Pradosh Vrat: बुध प्रदोष पर ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग घर में लाएगा समृद्धि, विशेष लाभ के लिए इस विधि से करें भोलेनाथ की पूजा!

Budh Pradosh Vrat April 2026: बुध प्रदोष व्रत पर ब्रह्म और इंद्र योग का दुर्लभ संयोग होने से व्रत अति शुभ फलदायी हो गया है. इस दिन विशेष विधि से शिव जी की पूजा आराधना करने से व्यापार में सफलता के रास्ते खुल सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:13 PM IST
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Shiv Ji
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Budh Pradosh April 2026 Vrat Puja Vidhi: बुध प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है. 15 अप्रैल 2026 को प्रदोष व्रत पड़ रहा है और इस दिन बुधवार है. ऐसे में इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा. पंचांग के अनुसार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि रात के 10:31 बजे होगी, ऐसे में इस दिन शिव जी के निमित्त प्रदोष व्रत का संकल्प किया जाएगा. बुध प्रदोष व्रत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 03:22 बजे तक बना रहेगा और फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लगेगा. इसके अलावा इस दिन दो अति शुभ योगों का संयोग हो रहा है. आइए इन योगों के बारे में जानें व शिव जी की सरल पूजा विधि पर एक नजर डालें.

ब्रह्म और इंद्र योग का दुर्लभ और मंगलकारी मेल
इस बार बुध प्रदोष व्रत पर दो अति शुभ योग बन रहे हैं. ब्रह्म योग दोपहर के 01:25 बजे तक बना रहेगा जिसे आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए अति शुभ माना जाता है. शांति प्राप्ति के लिए ध्यान आदि करना इस योग में श्रेष्ठ माना गया है. वहीं, इसके तुरंत बाद ही इंद्र योग बन रहा है. यह योग राजकीय कार्यों को करने लिए अति शुभ होता है. इस योग में किए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है. प्रदोष व्रत पर इन दोनों योगों के संयोग से शिव जी की विशेष कृपा पाई जा सकती है. बुधवार के दिन इन दो शक्तिशाली योगों का बनान व्यापार में लाभ करा सकता है.

शिव जी की पूजा विधि का विशेष महत्व 
बुध प्रदोष व्रत पर अगर शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो भक्त इस दिन व्रत का संकल करें और फिर भगवान शिव की विशेष विधि विधान से पूजा उपासना करें. प्रदोष काल में जिस घर में शिव जी की पूजा की जाती है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शिव जी की कृपा से घर के सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं. आइए शिव जी पूजा विधि जानें.

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शिव जी की पूजा विधि- 

  • प्रदोष व्रत पर शाम के समय पूजा करने का विधान है. 

  • सूर्यास्त के समय सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें. 

  • घर के मंदिर में घी का दीया जलाएं और शिव जी का ध्यान कर पूजा का संकल्प करें.

  • अब शिवलिंग पर अभिषेक करें. इसके लिए शुद्ध जल, कच्चा दूध और गंगाजल मिलाएं और अर्पित करें.

  • भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा और सफेद फूल भी अर्पित करें.

  • सामग्री चढ़ाते समय 'ओम नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

  • शिव जी के साथ मां पार्वती की अगर पूजा करें को घर में प्रेम और तालमेल रहेगा. धन की कमी नहीं होगी.

  • शिव जी की आरती कर पूजा को समाप्त करें. पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें.

  • शांत और पवित्र मन से पूजा करें और भगवान से घर की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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