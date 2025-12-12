Pradosh 2025 December : साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत, देवता पिता-पुत्र एकसाथ देंगे मनोकामना पूर्ति का वरदान, वजह जान लें

Advertisement
December 2025 Last Pradosh Vrat Date And Time: साल 2025 खत्‍म होने को है और इसका आखिरी प्रदोष व्रत एक बहुत शुभ योग बना रहा है. दिसंबर 2025 के इस आखिरी प्रदोष व्रत में भक्‍तों को भगवान शिव के साथ उनके पुत्र भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने का भी मौका मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:20 AM IST
Pradosh Vrat December 2025 : हिंदू धर्म में हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखते हैं, जो भगवान शिव शंकर को समर्पित हैं. मान्‍यता है कि महादेव को समर्पित ये व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से वे प्रसन्‍न होते हैं. जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. प्रदोष व्रत में दिन और रात के मिलन के समय प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है. इस समय में पूजा करने से ही प्रदोष व्रत का पूरा फल मिलता है. जानिए साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत कब है और इसका पूजा मुहूर्त क्‍या रहेगा. 

प्रदोष व्रत दिसंबर 2025 

पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर 2025 की देर रात 11:58 बजे से शुरू होकर 18 दिसंबर 2025 की दोपहर 02:33 बजे खत्म होगी. त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल का समय 17 दिसंबर की शाम को पड़ रहा है, लिहाजा इसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. 

प्रदोष व्रत पर शुभ योग 

साल के आखिरी प्रदोष व्रत पर कई नहीं कई शुभ योग बन रहे हैं. यह प्रदोष व्रत 17 दिसंबर 2025, बुधवार को रखा जाएगा, लिहाजा यह बुध प्रदोष व्रत होगा. इस दिन शिव जी के साथ, गणपति बप्‍पा की भी पूजा करें, इससे पिता-पुत्र दोनों का आशीर्वाद प्राप्‍त होगा. 

इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं. सर्वार्थ सिद्धि योग 17 दिसंबर 2025 की शाम को 05 बजकर 11 मिनट से शुरू हो रहा है, जो 18 दिसंबर को सुबह 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. वहीं, अमृत सिद्धि योग भी इसी शाम 05:11 बजे से लेकर 18 दिसंबर को सुबह 07:08 बजे तक रहेगा. इस तरह लोग प्रदोष व्रत पर बेहद शुभ योगों में पूजा करेंगे. साथ ही इस दिन सुकर्मा और धृति योग भी बन रहे हैं. 

बुध प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त

17 दिसंबर को प्रदोष व्रत पर पूजा करने का शुभ समय शाम को प्रदोष काल में रहेगा. प्रदोष काल शाम को 05:27 से रात्रि 08:11 बजे तक रहेगा. इस समय में भोलेनाथ की पूजा- अर्चना करने से विशेष फल प्राप्‍त होगा. 

बुध प्रदोष व्रत का महत्व

प्रदोष व्रत के दिन महादेव और मां पार्वती की आराधना की जाती है. वहीं बुधवार का दिन उनके पुत्र और प्रथमपूज्‍य भगवान गणेश को समर्पित है. ऐसे में बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की भी पूजा करें. इससे पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्‍त होगा. साथ ही बुध प्रदोष का व्रत करने से व्रती का धन बढ़ता है. उसका ज्ञान बढ़ता है और वाणी पर नियंत्रण बढ़ता है. जिससे जीवन में सफलता मिलती है. साथ ही तमाम कष्‍ट भी दूर होते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

