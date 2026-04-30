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Hindi Newsधर्मBudh Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर इन वस्तुओं का दान अति शुभ, जीवन में आएगी सकारात्मकता!

Budh Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर इन वस्तुओं का दान अति शुभ, जीवन में आएगी सकारात्मकता!

Budh Purnima 2026 Daan: बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया. यही वजह है कि यह दिन बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:34 PM IST
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Buddha (AI Photo)
Buddha (AI Photo)

Budh Purnima 2026 Kab Kab Hai: बुद्ध पूर्णिमा पर्व वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित इस पर्व पर उनके जीवन और उनके उपदेशों को अपनाया जाता है. यह शांति, करुणा और सादगी के भगवान बुद्ध के संदेश को अपनाने का पर्व है. इस साल शुक्रवार के दिन 01 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा. ध्यान दें बुद्ध पूर्णिमा तिथि का बौध धर्म में बड़ा महत्व है, इसी तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म हुए, भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी तिथि पर पर भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया. 

बुद्ध पूर्णिमा कब है
पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 की रात लगभग 09:13 बजे से शुरू होगी और 1 मई 2026 की रात लगभग 10:52 बजे खत्म होगी. 01 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा पर उदया तिथि में मनाई जाएगी.

बुद्ध पूर्णिमा पर क्या करें?
बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि कर भगवान बुद्ध का ध्यान करें. भजन-कीर्तन, प्रवचन और धार्मिक कार्यों में शामिल हों. इसके साथ ही इस दिन आत्मचिंतन करें व अपनी सोच को सकारात्मक रखें.

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बुद्ध पूर्णिमा पर क्या दान करें?
बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य करना अति शुभ माना जाता है. इस दिन अन्न यानी चावल और गेहूं का दान करना अच्छा माना जाता है. पका हुआ भोजन और फल दान करें तो घर में सुख-समृद्धि आती है.

जल और सूती वस्त्र का दान करें
बुद्ध पूर्णिमा का पर्व गर्मी के मौसम आता है जिसका ध्यान रखते हुए पथिकों को जल से भरे घड़े, शरबत, ठंडे पेय का दान कर सकते हैं. राहगीरों को पानी पिलाना अति शुभ माना जाता है. हल्के सूती कपड़ों का दान करना भी शुभ माना जाता है.

छाता, चप्पल आदि का दान करें
बुद्ध पूर्णिमा पर छाता, चप्पल या हाथ पंखा का दान करना शुभ माना जाता है. दूसरों को गर्मी से राहत दिलाने से मन को शांति मिलती है. गुड़, शक्कर, खीर या मीठा भोजन का दान सुख-शांति का कारक होता है.

बुद्ध पूर्णिमा पर्व का धार्मिक महत्व
बुद्ध पूर्णिमा बड़ा धार्मिक पर्व है जो जीवन को नई और सही सही दिशा देता है. मन की शांति, करुणा, अहिंसा और सादगी को अपने की प्रेरणा देने वाले इस दिन पर भगवान बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण किया जाता है और संतुलित जीवन जीने की राह पर आगे बढ़ा जाता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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