Budh Mantra: सुकुमार ग्रह बुध को कुंडली में मजबूत कर व्यापार में पाएं मुनाफा, बुधवार को करें इन मंत्रों का जाप!
Advertisement
trendingNow12924228
Hindi Newsधर्म

Budh Mantra: सुकुमार ग्रह बुध को कुंडली में मजबूत कर व्यापार में पाएं मुनाफा, बुधवार को करें इन मंत्रों का जाप!

Budh Upay In Hindi: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह राजकुमार माने जाते हैं. सुकुमार बुध ग्रह को अगर कुंडली में बलवान करना है तो बुधवार के दिन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना अति शुभ होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budh Remedies
Budh Remedies

Budh Remedies In Hindi: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है. सुकुमार बुध ग्रह को अगर कुंडली में मजबूत करना है तो बुधवार के दिन कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं जिससे व्यापार में मुनाफा हो सकता है और वाणी में मधुरता आ सकती है. बुधवार को किन मंत्रों का जाप कर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो सकता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप 
एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप 9,000 बार करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है. 
मंत्र है- 'ॐ बुं बुधाय नम:।

तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं- 
मंत्र है- 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।'

Add Zee News as a Preferred Source

बुधवार के दिन बुध देव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करें इससे व्यापार वृद्धि और वाणी में मधुरता आ सकती है. इस मंत्र के जाप से बुध देव की कृपा से व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लगती है. बौद्धिक, तार्किक और गणना की क्षमता बढ़ जाती है.
मंत्र है- 'ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः!' 

बुध ग्रह के इस मंत्र का करें जाप, बुद्धि मेंवृद्धि होगी और व्यपार में लाभ के रास्ते खुलेंगे- 
मंत्र है- ॐ प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्। सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्।

बुध ग्रह के इस मंत्र के जाप से जातक को लाभ हो सकता है- 
मंत्र है- ॐ सौम्यरुपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नौ सौम्यः प्रचोदयात्।

ये हैं गणेश जी के कुछ मंत्र जिनका जाप बुधवार को किया जा सकता है- 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

गणेश जी का यह मंत्र भी है शक्तिशाली
ॐ एकदन्ताय विद्धमहे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

बुधवार को करें गणेश जी के मंत्र का जाप 
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धितायं।
नागाननाथ श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

और पढ़ें- Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
;