Budh Mantra: सुकुमार ग्रह बुध को कुंडली में मजबूत कर व्यापार में पाएं मुनाफा, बुधवार को करें इन मंत्रों का जाप!

Budh Remedies In Hindi: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है. सुकुमार बुध ग्रह को अगर कुंडली में मजबूत करना है तो बुधवार के दिन कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं जिससे व्यापार में मुनाफा हो सकता है और वाणी में मधुरता आ सकती है. बुधवार को किन मंत्रों का जाप कर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो सकता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप

एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप 9,000 बार करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है.

मंत्र है- 'ॐ बुं बुधाय नम:।

तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं-

मंत्र है- 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।'

बुधवार के दिन बुध देव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करें इससे व्यापार वृद्धि और वाणी में मधुरता आ सकती है. इस मंत्र के जाप से बुध देव की कृपा से व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लगती है. बौद्धिक, तार्किक और गणना की क्षमता बढ़ जाती है.

मंत्र है- 'ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः!'

बुध ग्रह के इस मंत्र का करें जाप, बुद्धि मेंवृद्धि होगी और व्यपार में लाभ के रास्ते खुलेंगे-

मंत्र है- ॐ प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्। सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्।

बुध ग्रह के इस मंत्र के जाप से जातक को लाभ हो सकता है-

मंत्र है- ॐ सौम्यरुपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नौ सौम्यः प्रचोदयात्।

ये हैं गणेश जी के कुछ मंत्र जिनका जाप बुधवार को किया जा सकता है-

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

गणेश जी का यह मंत्र भी है शक्तिशाली

ॐ एकदन्ताय विद्धमहे, वक्रतुण्डाय धीमहि,

तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

बुधवार को करें गणेश जी के मंत्र का जाप

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धितायं।

नागाननाथ श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥

