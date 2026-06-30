/Budh Dev Ke 108 Naam: बुध अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से बढ़ती है बुद्धि, मिलती हैं हर ओर से सफलताएं

Budh Ashtottara Shatanamavali: बुध देवता के 108 नामों का जाप करना जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है. इसका बुधवार के दिन पाठ कर सकते हैं. 108 नामों में से हर नाम बुध देव के एक विशेष गुण के बारे में बताता है. बुध देव या बुध ग्रह बुद्धि के देवता हैं, वाणी और व्यापार के कारक हैं. ऐसे में जब उनके 108 नामों का जाप किया जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है और वाणी में आकर्षण आता है.
बुध देव बुद्धि प्रदान करते हैं. बुध अष्टोत्तर शतनामावली का सच्चे मन से अगर हर बुधवार को जाप किया जाए तो व्यापार में लाभ होता है, चंचलता आती है और बुद्धि तेज होती है. बुध अष्टोत्तर में बुध देव के 108 नामों की लिस्ट है.
'ૐ बुधाय नमः ।'
'ૐ बुधार्चिताय नमः ।'
'ૐ सौम्यय नमः ।'
'ૐ सौम्यचित्ताय नमः ।'
'ૐ शुभप्रदाय नमः ।'
'ૐ दृढव्रताय नमः ।'
'ૐ दृढफलाय नमः ।'
'ૐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ।'
'ૐ सत्यवासाय नमः ।'
'ૐ सत्यवचसॆ नमः ॥10॥'
'ૐ श्रेयसांपतयॆ नमः ।'
'ૐ अव्ययाय नमः ।'
'ૐ सोमजाय नमः ।'
'ૐ सुखदाय नमः ।'
'ૐ श्रीमते नमः ।'
'ૐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः ।'
'ૐ वेदविदे नमः ।'
'ૐ वेदतत्वज्ञाय नमः ।'
'ૐ वेदांतज्ञानभास्कराय नमः ।'
'ૐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥20॥'
'ૐ विदूषे नमः ।'
'ૐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।'
'ૐ ऋजवे नमः ।'
'ૐ विश्वानुकूलसंचारिणे नमः ।'
'ૐ विशेषविनयान्विताय नमः ।'
'ૐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।'
'ૐ वीर्यावते नमः ।'
'ૐ विगतज्वराय नमः ।'
'ૐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।'
'ૐ अनंताय नमः ॥30 ॥'
'ૐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।'
'ૐ बुद्धिमते नमः ।'
'ૐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।'
'ૐ बलिने नमः ।'
'ૐ बंधविमोचकाय नमः ।'
'ૐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।'
'ૐ वासवाय नमः ।'
'ૐ वसुधाधिपाय नमः ।'
'ૐ प्रसन्नवदनाय नमः ।'
'ૐ वंद्याय नमः ॥40॥'
'ૐ वरेण्याय नमः ।'
'ૐ वाग्विलक्षणाय नमः ।'
'ૐ सत्यवते नमः ।'
'ૐ सत्यसंकल्पाय नमः ।'
'ૐ सत्यसंधाय नमः ।'
'ૐ सदादराय नमः ।'
'ૐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ।'
'ૐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः
'ૐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।'
'ૐ वश्याय नमः ॥50॥'
'ૐ वातांगिने नमः ।'
'ૐ वातरोगहृते नमः ।'
'ૐ स्थूलाय नमः ।'
'ૐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।'
'ૐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।'
'ૐ अप्रकाशाय नमः ।'
'ૐ प्रकाशात्मने नमः ।'
'ૐ घनाय नमः ।'
'ૐ गगनभूषणाय नमः ।'
'ૐ विधिस्तुत्याय नमः ॥60॥'
'ૐ विशालाक्षाय नमः ।'
'ૐ विद्वज्जनमनोहराय नमः ।'
'ૐ चारुशीलाय नमः ।'
'ૐ स्वप्रकाशाय नमः ।'
'ૐ चपलाय नमः ।'
'ૐ चलितेंद्रियाय नमः ।'
'ૐ उदन्मुखाय नमः ।'
'ૐ मुखासक्ताय नमः ।'
'ૐ मगधाधिपतये नमः ।'
'ૐ हरये नमः ॥70॥'
'ૐ सौम्यवत्सरसंजताय नमः ।'
'ૐ सोमप्रियकराय नमः ।'
'ૐ महते नमः ।'
'ૐ सिंहादिरूढाय नमः ।'
'ૐ सर्वज्ञाय नमः ।'
'ૐ शिखिवर्णाय नमः ।'
'ૐ शिवंकराय नमः ।'
'ૐ पीतांबराय नमः ।'
'ૐ पीतवपुषे नमः ।'
'ૐ पीतच्छत्रध्वजांकिताय नमः ॥80॥'
'ૐ खड्गचर्मधराय नमः ।'
'ૐ कार्यकर्ते नमः ।'
'ૐ कलुषहारकाय नमः ।'
'ૐ आत्रेयगोत्रजाय नमः ।'
'ૐ अत्यंतविनयाय नमः ।'
'ૐ विश्वपावनाय नमः ।'
'ૐ चांपेयपुष्पसंकाशाय नमः ।'
'ૐ चरणाय नमः ।'
'ૐ चारुभूषणाय नमः ।'
'ૐ वीतरागाय नमः ॥90॥'
'ૐ वीतभयाय नमः ।'
'ૐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।'
'ૐ बंधुप्रियाय नमः ।'
'ૐ बंधमुक्ताय नमः ।'
'ૐ बाणमंडलसंश्रिताय नमः ।'
'ૐ अर्कशानप्रदेशस्थाय नमः ।'
'ૐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।'
'ૐ प्रशांताय नमः ।'
'ૐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।'
'ૐ प्रियकृते नमः ॥100॥'
'ૐ प्रियभाषणाय नमः ।'
'ૐ मेधाविने नमः ।'
'ૐ माधवासक्ताय नमः ।'
'ૐ मिथुनाधिपतयॆ नमः ।'
'ૐ सुधिये नमः ।'
'ૐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।'
'ૐ कामप्रदाय नमः ।'
'ૐ घनफलाशाय नमः ॥108॥'
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)