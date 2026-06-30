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Budh Dev Ke 108 Naam: बुध अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से बढ़ती है बुद्धि, मिलती हैं हर ओर से सफलताएं

Budh Dev Ke 108 Naam: बुध अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से बुद्धि तेज होती है और व्यापार में लाभ के रास्ते खुलते हैं. आइए यहां जानें आखिर बुध देव के 108 नामों के जाप के क्या-क्या फायदे होते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 30, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:54 PM IST
Budh Dev Ke 108 Naam: बुध अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से बढ़ती है बुद्धि, मिलती हैं हर ओर से सफलताएं
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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