Advertisement
trendingNow13221341
Hindi Newsधर्मBudhwa Mangal 2026: घोर पीड़ाओं का नाश होगा और हर कदम पर होगी जीत, हनुमान जी के 108 नाम मंत्रों का जाप करके तो देखें!

Budhwa Mangal 2026: घोर पीड़ाओं का नाश होगा और हर कदम पर होगी जीत, हनुमान जी के 108 नाम मंत्रों का जाप करके तो देखें!

Lord Hanuman 108 Names: भगवान हनुमान जी की पूजा करने से जीवन का कल्याण हो जाता है. वहीं अगर बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल का विशेष अवसर हो तो हनुमान जी की कृपा भी अन्य दिनों से कहीं अधिक प्राप्त की जा सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 18, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hanuman Ji
Hanuman Ji

Lord Hanuman 108 Names: सनातन धर्म में भगवान हनुमान को कल्याणकारी बताया गया है. मान्यता है कि कलयुग के देवता और रक्षक भगवान हनुमान है जिनकी कृपा केवल श्रीराम नाम के जाप से ही प्राप्त की जा सकती है. हनुमान जी को समर्पित बड़ा मंगल पर्व पर उनकी विशेष पूजा उपासना करने का विधान है. बुधवा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करने से भय और रोगों से मुक्ति मिलती है. वहीं अगर पूजा के समय हनुमान जी के 108 नामों के मंत्रों का जाप करें तो जीवन की बड़ी से बड़ी पीड़ाओं का अंत होने लगता है. हनुमान जी के 108 नामों का जाप करें.

भगवान हनुमान के 108 नाम
1. ॐ पूर्णवैराग्यसागराय नमः।

2. ॐ पूर्णसत्वाय नमः।

Add Zee News as a Preferred Source

3. ॐ पूर्णानन्दाय नमः।

4. ॐ वेदव्यासमतानुगाय नमः।

5. ॐ द्वैतशास्त्रप्रणेत्रे नमः।

6. ॐ साङ्ख्यशास्त्रस्य दूषकाय नमः।

7. ॐ बौद्धागमविभेत्त्रे नमः।

8. ॐ दुर्वादिगजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डनाय नमः।

9. ॐ महामतये नमः।

10. ॐ यतिरूपाय नमः।

11. ॐ व्यासशिष्याय नमः।

12. ॐ पूर्णबोधाय नमः।

13. ॐ द्रौपदीप्राणवल्लभाय नमः।

14. ॐ सौगन्धिकापहर्त्रे नमः।

15. ॐ जरासन्धविमर्दनाय नमः।

16. ॐ दुर्योधननिहन्त्रे नमः।

17. ॐ कीचकमर्दनाय नमः।

18. ॐ विराटनगरे गूढचराय नमः।

19. ॐ बहुकान्तिमते नमः।

20. ॐ पाञ्चाल्युद्वाहसञ्जातसम्मोदाय नमः।

21. ॐ कुलालगृहमध्यगाय नमः।

22. ॐ नित्यं भिक्षाहाररताय नमः।

23. ॐ तद्ग्रामपरिरक्षकाय नमः।

24. ॐ बलासुरवधोद्युक्ताय नमः।

25. ॐ धनञ्जयसहायवते नमः।

26. ॐ पाण्डुपुत्राय नमः।

27. ॐ धर्मानुजाय नमः।

28. ॐ हिडिम्बासुरमर्दनाय नमः।

29. ॐ लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्ताय नमः।

30. ॐ भीमपराक्रमाय नमः।

31. ॐ भीमाय नमः।

32. ॐ कुन्तीगर्भसमुत्पन्नाय नमः।

33. ॐ रामकार्यधुरन्धराय नमः।

34. ॐ रामाभिषेकलोलाय नमः।

35. ॐ भरतानन्दवर्धनाय नमः।

36. ॐ लोहितास्याय नमः।

37. ॐ रामपादसमीपस्थाय नमः

38. ॐ लक्ष्मणप्राणरक्षकाय नमः।

39. ॐ कपीनां प्राणदात्रे नमः।

40. ॐ सञ्जीवाचलभेदकाय नमः।

41. ॐ रामवाहनरूपाय नमः।

42. ॐ सर्वभूतभयापहाय नमः।

43. ॐ महादर्पाय नमः।

44. ॐ लोकनाथाय नमः।

45. ॐ लोकरञ्जकाय नमः।

46. ॐ सुरेशाय नमः।

47. ॐ सर्वलोकेशाय नमः।

48. ॐ बुद्धिमते नमः।

49. ॐ शब्दशास्त्रविशारदाय नमः।

50. ॐ महावेगाय नमः।

51. ॐ मुख्यप्राणाय नमः।

52. ॐ ज्ञानदोत्तमाय नमः।

53. ॐ सर्वज्ञाय नमः।

54. ॐ सर्वशास्त्रसुसम्पन्नाय नमः।

55. ॐ कनकाङ्गदभूषणाय नमः।

56. ॐ कौपीनकुण्डलधराय नमः।

57. ॐ प्रियदर्शकाय नमः।

58. ॐ श्रीवश्याय नमः।

59. ॐ चूडामणिप्रदात्रे नमः

60. ॐ कपियूथप्ररञ्जकाय नमः।

61. ॐ कपिराजाय नमः।

62. ॐ तीर्णाब्धये नमः।

63. ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः।

64. ॐ दशास्यसल्लापपराय नमः।

65. ॐ अव्ययाय नमः।

66. ॐ ब्रह्मास्त्रवशगाय नमः।

67. ॐ दशकण्ठसुतघ्नाय नमः।

68. ॐ पञ्चसेनाग्रमर्दनाय नमः।

69. ॐ वीराय नमः।

70. ॐ मन्त्रिपुत्रहराय नमः।

71. ॐ अशोकवननाशकाय नमः।

72. ॐ दिव्याय नमः।

73. ॐ महारूपधराय नमः।

74. ॐ सीताहर्षविवर्धनाय नमः।

75. ॐ रामाङ्गुलिप्रदात्रे नमः।

76. ॐ सीतामार्गणतत्पराय नमः।

77. ॐ देवाय नमः।

78. ॐ लङ्कामोक्षप्रदाय नमः।

79. ॐ छायाग्रहनिवारकाय नमः।

80. ॐ मैनाकगर्वभङ्गाय नमः।

81. ॐ सिंहिकाप्राणनाशकाय नमः।

82. ॐ सीताशोकविनाशिने नमः।

83. ॐ श्रीरामकिङ्कराय नमः।

84. ॐ पुण्याय नमः।

85. ॐ वृक्षधराय नमः।

86. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।

87. ॐ महागुरवे नमः।

88. ॐ पूर्णप्रज्ञाय नमः।

89. ॐ महाभीमाय नमः।

90. ॐ पूर्णप्रज्ञाय नमः।

91. ॐ मुख्यप्राणाय नमः।

92. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।

93. ॐ ब्रह्मण्याय नमः।

94. ॐ महारूपाय नमः।

95. ॐ महासत्त्वाय नमः।

96. ॐ वज्रप्रहारवते नमः।

97. ॐ वज्रिणे नमः।

98. ॐ महाकायाय नमः।

99. ॐ सूर्यश्रेष्ठाय नमः।

100. ॐ केसरीनन्दनाय नमः।

101. ॐ सूरिणे नमः।

102. ॐ हरिश्रेष्ठाय नमः।

103. ॐ रामदूताय नमः।

104. ॐ महाबलाय नमः।

105. ॐ वायुसूनवे नमः।

106. ॐ अञ्जनापुत्राय नमः।

107. ॐ हनुमते नमः।

108. ॐ महाहनवे नमः।

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- आप भी पहनते हैं लाल रंग के जूते? सावधान! झेलना पड़ सकता है मंगल का भयंकर क्रोध, नोट कर लें जूते-चप्पल पहनने के नियम

और पढ़ें- बढ़ेगा आत्मविश्वास और जीवन के हर मोड़ पर मिलेगी जीत, मंगल चालीसा के पाठ से मिलेगी अपार शक्ति!

और पढ़ें- Nautapa 2026: नौतपा में किन 5 चीजों का दान कर सूर्य देव और पितृ की एक साथ पा सकते हैं कृपा? जानें इसके फायदे

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Budhwa Mangal 2026

Trending news

Ahmedabad Crash: मौत के बाद भी कंट्रोल पर थे कैप्टन, जानिए मुर्दाघर का खौफनाक सच!
ahmedabad plane crash
Ahmedabad Crash: मौत के बाद भी कंट्रोल पर थे कैप्टन, जानिए मुर्दाघर का खौफनाक सच!
1, 3... कांग्रेस सरकार बनते ही CM के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?
Kerala News
1, 3... कांग्रेस सरकार बनते ही CM के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?
जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
Umar Khalid
जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
Death Ban Mystery
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
Vijay
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
Kerala News
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
Keralam New CM
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
Kerala News
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मानसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मानसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?