बुधवार के दिन ये काम करने से चली जाती है घर की बरकत, बैठे-बिठाए सिर पर लद जाता है कर्ज

Budhwar ko kya nahi karna chahiye: ज्‍योतिष में बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है. यह दिन भगवान गणेश और लाल किताब अनुसार दुर्गा माता का दिन है. परंतु इसके देवता बुध हैं. बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्‍यापार के कारक ग्रह हैं. बुध कमजोर हो तो जातक का दिमाग कमजोर होता है, याददाश्‍त अच्‍छी नहीं रहती, वह एकाग्र नहीं रह पाता है. इसलिए बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन व्रत करना, गणेश जी की पूजा करना और कुछ उपाय करना अच्‍छा होता है. इसके साथ ही बुधवार के दिन वो काम करने से भी बचना चाहिए जो वर्जित बताए गए हैं. जानिए बुधवार के दिन कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए.

बुधवार को क्‍या नहीं करना चाहिए?



- बुधवार के दिन उत्तर, पश्‍चिम और ईशान कोण में यात्रा नहीं करना चाहिए. खासकरके ईशान दिशा में दिशाशूल रहता है तो इस दिशा की यात्रा करने से बचें. यदि बेहद जरूरी हो यात्रा करना तो तिल या धनिया खाकर घर से निकलें.

- बुधवार के दिन ना तो पैसा उधार दें और ना ही पैसा उधार लें. वरना कर्ज बढ़ता जाता है.

- बुधवार को हरी सब्जी ना खाएं. ना ही इस दिन पान खाएं.

- बुधवार को ऐसी माताओं को सिर नहीं धोना चाहिए, जिनकी बेटियां हों. इससे बेटी की सेहत बिगड़ती है और उसके जीवन में कष्ट आते हैं.

- बुधवार के दिन दूध का जलना बेहद अशुभ होता है. इस दिन दूध की चीजें बनाने से बचें, ताकि दूध जलने की नौबत ही ना आए.

- बुधवार के दिन बहन, मौसी, बुआ या किसी भी महिला का अपमान ना करें.

- बुधवार के दिन नए जूते, कपड़े, टूथ ब्रश और कंघा खरीदने से भी बचना चाहिए.

