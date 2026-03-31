Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना कर जपे उनके 32 नाम, बुद्धि का होगा विस्तार और बढ़ेगा सुख-सम्मान!

32 Namavali of Bhagwan Ganesh: किसी भी विशेष मौके पर या बुधवार के दिन श्री गणेश के 32 नामों का जाप करना जीवन में सकारात्मकता ला सकता है. गणेश जी को समर्पित बुधवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय बहुत कारगर माना गया है. गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करें और फिर बप्पा के 32 नामों का जाप करें. गणेश जी ऐसे भक्त के जीवन के संकट दूर होते हैं और समाज में सम्मान बढ़ता है. यश, सुख और समृद्धि बढ़ती है.

भगवान गणेश के 32 नाम

ॐ बाला गणपतये नमः। - बाला गणपति

ॐ तरुणाये नमः।- तरूण गणपति

ॐ भक्ति गणपतये नमः।- भक्ति गणपति

ॐ वीरा गणपतये नमः।- वीरा गणपति

ॐ शक्ति गणपतये नमः। शक्ति गणपति

ॐ द्विज गणपतये नमः।- द्विज गणपति

ॐ सिद्धि गणपतये नमः।- सिद्धि गणपति

ॐ उच्छिष्ट गणपतये नमः।- उच्छिष्ट गणपति

ॐ विघ्न गणपतये नमः।- विघ्न गणपति

ॐ क्षिप्रा गणपतये नमः।- क्षिप्रा गणपति

ॐ हेरम्बा गणपतये नमः।- हेरम्बा गणपति

ॐ लक्ष्मी गणपतये नमः।- लक्ष्मी गणपति

ॐ महागणपतये नमः।- महागणपति

ॐ विजया गणपतये नमः।- विजया गणपति

ॐ नृत्य गणपतये नमः।- नृत्य गणपति

ॐ उर्ध्व गणपतये नमः।- उर्ध्व गणपति

ॐ एकाक्षर गणपतये नमः।- एकाक्षर गणपति

ॐ वर गणपतये नमः।- वर गणपति

ॐ त्रिअक्षर गणपतये नमः।- त्र्यक्षर गणपति

ॐ क्षिप्र प्रसाद गणपतये नमः।- क्षिप्र प्रसाद गणपति

ॐ हरिद्रा गणपतये नमः।- हरिद्रा गणपति

ॐ एकदंत गणपतये नमः।- एकदंत गणपति

ॐ सृष्टि गणपतये नमः।- सृष्टि गणपति

ॐ उद्दंड गणपतये नमः।- उद्दंड गणपति

ॐ ऋणमोचन गणपतये नमः।- ऋणमोचन गणपति

ॐ ढुंढि गणपतये नमः।- ढुंढि गणपति

ॐ द्विमुख गणपतये नमः।- द्विमुख गणपति

ॐ त्रिमुख गणपतये नमः।- त्रिमुख गणपति

ॐ सिंह गणपतये नमः।- सिंह गणपति

ॐ योग गणपतये नमः।- योग गणपति

ॐ दुर्गा गणपतये नमः।- दुर्गा गणपति

ॐ संकटहरा गणपतये नमः।- संकटहर

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गणेश जी के 32 नामों के जाप का लाभ

बुधवार के दिन गणेश जी के 32 नामों का जाप करना एक आसान और बहुत ही कारगर उपाय है. आइए जानें हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी का ध्यान कर उनके 32 नामों का जाप करने से क्या लाभ होता है.

गणेश जी के 32 नामों के जाप का लाभ

काम में आने वाली विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं और संकट कटते हैं.

अपार सुख, धन व समृद्धि की प्राप्ति होती है.

घर पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है.

बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है. मन शांत होता है और भक्त सही निर्णय ले पाते हैं.

शत्रु और भय से मुक्ति मिलती है. आत्मविश्वास बढ़ता है.

विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ती है और विद्या प्राप्ति में मदद मिलती है.

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है. मन प्रसन्न रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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