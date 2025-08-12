Budhwar Ke Upay: घर के कोने कोने से निकल जाएगी नकारात्मकता! बुधवार के उपाय कर गणेशजी की पाएं कृपा
Budhwar Ke Upay In Hindi: बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बुधवार के उपाय किए जा सकते हैं. आइए इन उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:45 PM IST
Wednesday Astro Remedies: बुधवार का दिन गणेश जी के लिए समर्पित है. बुद्धि, वाणी, व्यापार आदी को बेहतर करने और तरक्की पाने का आशीर्वाद चाहिए तो बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए. इसके साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करके बुध ग्रह को भी इस दिन मजबूत करने के उपाय किए जा सकते हैं. आइए जानें बुधवार के उपाय जिनको करके जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है. 

दांपत्य जीवन सुखी पाने का उपाय 
अगर दांपत्य जीवन में खुशहाली नहीं रही तो इसके लिए बुधवार को एक आसान उपाय कर सकते हैं. इसके लिए एक मुट्ठी मसूर की दाल लें और अपने पति या पत्नि के हाथों से सात बार स्पर्श कराएं. इसके बाद मंसूर की दाल को साफ बहते जल में ले जाकर  प्रवाहित कर दें. शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. ।

सभी कार्यों की पूर्ति के लिए उपाय 
बुधवार के दिन शुभ फलों की प्राप्ति और सभी कार्यों की पूर्ति के लिए एक आसान उपाय करें. सुबह स्नान आदि करने के बाद शमी के पेड़ की पूजा करें और उस शमी के पेड़ को कभी भी किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचाएं. 

घर में गणेश जी की सफेद प्रतिमा करें स्थापित 
अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो बुधवार के दिन एक अचूक उपाय करें. बुधवार के दिन घर में गणेश जी की सफेद प्रतिमा ले आए और विधि अनुसार पूजा अर्चना करें. ध्यान रहे कि प्रतिमा छोटी ले आएं. घर के कोने कोने से नकारात्मकता निकल जाएगी.

दुख दूर करने का उपाय
जीवन के दुख बढ़ गए हैं और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो शमी के पेड़ में जल अर्पित करें. समय हो तो थोड़ी देर पेड़ के पास बैठकर ढोल या मृदंग बजाएं. गणेश जी से जुड़े संगीत सुने. 

बुध ग्रह के मंत्र का जाप
अगर अपनी वाणी को इतना आकर्षक बनाना चाहते हैं कि बातों बातों में ही सामने वाले का विश्वास जीत लें, साथ ही वाणी के दम पर अपने कार्यों को सफल करना चाहते हैं तो सुबह स्नान आदि कर बुध ग्रह के मंत्र का 11 बार जाप करें. मंत्र है- ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

