Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन गणेश जी को जरूर अर्पित करें ये चीजें, जीवन की बाधाएं होंगी दूर, काम होगा पूरा!

Wednesday Astro Remedies: बुधवार का दिन गणेशजी को अर्पित है. उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार का दिन उत्तम बताया गया है. इस दिन जो भी साधक विधि-विधान से गणेश जी की पूजा करता है उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और किसी भी काम में विघ्न नहीं आता है. गणेशजी सभी भक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. आइए जानें बुधवार को गणेशजी को कौन सी चीजें अर्पित करें और क्या उपाय करें जिससे विशेष लाभ प्राप्त हो सके.

गणेशजी को अर्पित करें ये चीजें

बुधवार के दिन गणेशजी की विधि पूर्वक पूजा करें. पूजा में गणेश जी को उनके प्रिय भोग अर्पित करें जैसे लड्डू, मोकद, माल पुआ आदि. इससे गणेशजी अति प्रसन्न होंगे. गणेश जी की पूजा में 11 दूर्वा जरूर रखें और उसे सच्चे मन से भगवान को अर्पित करें. दूर्वा 21 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं. दूर्वा अर्पित करते समय इस एक मंत्र का जाप जरूर करें, मंत्र है- 'श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि'. इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी.

क्या नही अर्पित करें

गणेशजी को गंदे दूर्वा न अर्पित करें. ध्यान रहे कि किसी साफ स्थान से ही दूर्वा को तोड़ें और फिर साफ पानी से धो लें, इसके बाद ही इसे गणेश जी को अर्पित करें. इस बात को गांठ बांध लें कि गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी न अर्पित करें.

बुधवार के उपाय

गुड़ का भोग करें अर्पित

बुधवार के दिन गणेशजी के मंदिर जाएं और भोग में गणेशजी को गुड़ अर्पित करें. इस उपाय से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है. धन और अन्न घर में बना रहता है.

गाय को हरी घास खिलाएं

बुधवार के दिन अगर गाय को हरी घास खिलाएं तो इससे गणेशजी की कृपा प्राप्त होती है. जीवन में आर्थिक उन्नति आती है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत होता है.

बुध ग्रह को करें बलवान

अगर किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है तो बुधवार के दिन उसे जरूरतमंदों में हरी मूंग या हरे कपड़े का दान करना चाहिए. बुध बलवान होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

