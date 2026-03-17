Budhwar Upay: व्यापार में नहीं मिल रही तरक्की? बुधवार को करें ये 5 अचूक उपाय, चमक उठेगा कारोबार

Budhwar Upay: सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित है. बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश का माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन के अधिपति बुध ग्रह हैं, जिन्हें ज्योतिष में बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना गया है. अगर कुंडली में बुध की स्थिति अनुकूल नहीं है या आप व्यापार में लगातार घाटा झेल रहे हैं, तो बुधवार के ये नियम और उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं. शास्त्रों में भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं. ऐसे में बुधवार के दिन अगर इन उपायों को किया जाता है तो बिजनेस में अपार आर्थिक तरक्की होती है. आइए जानते हैं कि बुधवार के दिन भगवान गणेश से जुड़े किन उपायों को करने से आर्थिक तरक्की मिलेगी.

बुधवार को क्या न करें?

नया नवेश ना करें- बुधवार का सीधा संबंध कारोबार से है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन नए व्यापार में धन निवेश करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन किया गया निवेश उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं देता. नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए शुक्रवार का दिन अधिक फलदायी माना गया है.

ना करें उधार का लेन-देन- इस दिन न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही लें. मान्यता है कि बुधवार को दिया गया धन वापस मिलने की संभावना बहुत कम होती है और लिया गया ऋण व्यक्ति पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ा सकता है. यह स्थिति व्यापारिक बाधाओं का कारण बनती है.

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काले वस्त्रों का करें त्याग- शास्त्रों के अनुसार, बुधवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है. काला रंग बुध की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

बुधवार को क्या करना होता है शुभ

हरे रंग का प्रयोग- बुध ग्रह का प्रतीक रंग हरा है. इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध मजबूत होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और व्यापार में आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं.

दूर्वा से प्रसन्न होंगे गणपति- बुधवार के दिन सुबह स्नान के बाद गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें. गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और इससे वे प्रसन्न होकर भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर कर देते हैं.

हरी वस्तुओं का करें दान- दान का इस दिन विशेष महत्व है. ऐसे में इस दिन जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या कांसे के बर्तनों का दान करने से आर्थिक समृद्धि आती है.

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बिजनेस में तरक्की के अचूक उपाय

किन्नरों को दान दें- अगर बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण तरक्की रुकी हुई है, तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरी चूड़ियां और कुछ धन दान करें. अगर वे प्रसन्न होकर आपको एक सिक्का वापस दे दें, तो उसे अपनी तिजोरी में रखें. यह उपाय रातों-रात किस्मत बदलने वाला माना जाता है.

कन्याओं को दें ये चीजें- छोटी कन्याओं या निर्धन छात्रों को पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी वस्तुएं (कॉपी, पेन) दान करने से बुध देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-शांति आती है.

मंत्र के उपाय- कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए हरे वस्त्र पहनकर 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. साथ ही भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं. इससे न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है बल्कि कारोबार में दोगुना मुनाफा मिलने की संभावनाएं प्रबल होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)