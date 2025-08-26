Budhwar Ke Upay: होते होते रह जाते हैं काम, अड़चनें पीछा नहीं छोड़ रहीं, तो बुधवार के ये 4 उपाय कर पाएं गणेश जी की कृपा!

Aaj Budhwar Ke Upay, 27 august 2025: बुधवार के दिन अगर ये 4 उपाय कर लें तो श्रीगणेश जी का साथ मिल जाएगा. सभी कष्ट दूर होंगे और रुके हुए काम भी बनने लगेंगे. आइए जाने बुधवार के उपाय क्या हैं.
Ganesh Ji Ko Prasann Karne Ke Upay: हिन्दू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन जो भी भक्त गणपति बप्पा की विशेष पूजा अर्चना करता है उसके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है. सभी काम बनने लगते हैं. शुभ और सकारात्मकता का घर में वास होता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर कौन से उपाय कर गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पाकर दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं. आइए बुधवारे के उपाय जानें.
भगवान गणेश से जुड़े बुधवार के उपाय (Remedies related to Ganesha Ji)
नौकरी से जुड़े उपाय
नौकरी में उन्नति के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, बार बार प्रमोशन रुक रहा है तो एक अचूक उपाय जरूर करना चाहिए. बुधवार के दिन गणेश जी की विधि अनुसार पूजा करें और गंगाजल से धुली 21 दुर्वा और सिंदूर बप्पा को सच्चे मन से अर्पित करें. इसी के साथ “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप भी करते हैं. मंत्र जाप 108 बार करें.
बच्चों के लिए बुधवार का उपाय
बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या एकाग्रता बढ़ानी है तो गणेश जी से जुड़ा एक उपाय जरूर करें. बुधवार के दिन एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर और 11 हरी दूर्वा मिलाकर रखें और कपड़े में गांठ लगाकरभगवान गणेश को अर्पित करें. अब इस पोटली को वहां रख दें जहां घर के बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं. बच्चो का पढ़ाई में मन लगेगा.
व्यापार में मुनाफा के लिए उपाय
व्यापार में लाभ कमाने के रास्ते नहीं खुल रहे हैं या नए व्यापार की अच्छी शुरुआत करनी है तो बुधवार के दिन गणेश जी को उनके प्रिय दुर्वा को जल में डालकर, उसी जल से उनका अभिषेक करें. उन्हें सिंदूर भी अर्पित करें. इसके साथ ही गणेश जी को समर्पित मंत्र का जाप 51 बार करें. मंत्र है- “वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥”
इस उपाय से जीवन की अड़चनें दूर करें
जीवन की अड़चने दूर नहीं हो रही है और बार बार काम में रुकावटें आ रही हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के सामने बैठकर उन्हें चुटकीभर सिंदूर मिलाकर जल अर्पित करें और 21 दूर्वा भी चढ़ाए. अब अपने माथे व नाभि पर सिंदूर का टीका करें. दुर्भाग्य दूर होगा और काम बनने लगेंगे.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
