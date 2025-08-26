Budhwar Ke Upay: होते होते रह जाते हैं काम, अड़चनें पीछा नहीं छोड़ रहीं, तो बुधवार के ये 4 उपाय कर पाएं गणेश जी की कृपा!
Advertisement
trendingNow12897328
Hindi Newsधर्म

Budhwar Ke Upay: होते होते रह जाते हैं काम, अड़चनें पीछा नहीं छोड़ रहीं, तो बुधवार के ये 4 उपाय कर पाएं गणेश जी की कृपा!

Aaj Budhwar Ke Upay, 27 august 2025: बुधवार के दिन अगर ये 4 उपाय कर लें तो श्रीगणेश जी का साथ मिल जाएगा. सभी कष्ट दूर होंगे और रुके हुए काम भी बनने लगेंगे. आइए जाने बुधवार के उपाय क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Wednesday Remedies
Wednesday Remedies

Ganesh Ji Ko Prasann Karne Ke Upay: हिन्दू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन जो भी भक्त गणपति बप्पा की विशेष पूजा अर्चना करता है उसके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है. सभी काम बनने लगते हैं. शुभ और सकारात्मकता का घर में वास होता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर कौन से उपाय कर गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पाकर दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं. आइए बुधवारे के उपाय जानें.

भगवान गणेश से जुड़े बुधवार के उपाय (Remedies related to Ganesha Ji)
नौकरी से जुड़े उपाय
नौकरी में उन्नति के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, बार बार प्रमोशन रुक रहा है तो एक अचूक उपाय जरूर करना चाहिए. बुधवार के दिन गणेश जी की विधि अनुसार पूजा करें और गंगाजल से धुली 21 दुर्वा और सिंदूर बप्पा को सच्चे मन से अर्पित करें. इसी के साथ  “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप भी करते हैं. मंत्र जाप 108 बार करें. 

बच्चों के लिए बुधवार का उपाय 
बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या एकाग्रता बढ़ानी है तो गणेश जी से जुड़ा एक उपाय जरूर करें. बुधवार के दिन एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर और 11 हरी दूर्वा मिलाकर रखें और कपड़े में गांठ लगाकरभगवान गणेश को अर्पित करें. अब इस पोटली को वहां रख दें जहां घर के बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं. बच्चो का पढ़ाई में मन लगेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

व्यापार में मुनाफा के लिए उपाय
व्यापार में लाभ कमाने के रास्ते नहीं खुल रहे हैं या नए व्यापार की अच्छी शुरुआत करनी है तो बुधवार के दिन गणेश जी को उनके प्रिय दुर्वा को जल में डालकर, उसी जल से उनका अभिषेक करें. उन्हें सिंदूर भी अर्पित करें. इसके साथ ही गणेश जी को समर्पित मंत्र का जाप 51 बार करें. मंत्र है- “वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥”

इस उपाय से जीवन की अड़चनें दूर करें
जीवन की अड़चने दूर नहीं हो रही है और बार बार काम में रुकावटें आ रही हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के सामने बैठकर उन्हें चुटकीभर सिंदूर मिलाकर जल अर्पित करें और 21 दूर्वा भी चढ़ाए. अब अपने माथे व नाभि पर सिंदूर का टीका करें. दुर्भाग्य दूर होगा और काम बनने लगेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Uranus Vakri 2025: अरुण ग्रह वृषभ राशि में होंगे वक्री, इन 4 राशि वालों को मिलेगा अथाह धन, कदमों में होगी कामयाबी!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

budhwar ke upay

Trending news

कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
;