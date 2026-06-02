Budhwar Ke Upay: नौकरी में तरक्की और बिजनेस में बड़ी डील हो जाएगी पक्की, बुधवार को करें गणेश जी से जुड़े ये 4 उपाय!

Budhwar Ke Upay: बुधवार का दिन भगवान गणेश की उपासना के लिए समर्पित है. जिन भक्तों से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं. साथ ही भक्तों के जीवन से सभी तरह की बाधाओं को दूर करते हैं. ऐसे में बुधवार के दिन अगर कुछ प्रभावशाली उपाय करें तो जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है. भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और उनसे जुड़े उपाय कर जीवन की सभी विघ्न बाधाओं से पार पाया जा सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

बुधवार को करें गणेश जी से जुड़े उपाय

करियर में उन्नति के लिए उपाय

अच्छे प्रदर्शन के बाद भी नौकरी में बार-बार प्रमोशन रुक रहा है तो हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और गंगाजल से 21 दुर्वा को स्वच्छ कर गणेश जी को चढ़ाएं. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. इसके अलावा हर बुधवार को गाय माता को हरी घास जरूर खिलाएं. उन्नति के रास्ते खुलेंगे.

बिजनेस में वृद्धि का उपाय

दिन बीतने के साथ ही बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है और कोई बड़ी डील हाथ नहीं लग रही है तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और दुर्वा मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें. इसके बाद सिंदूर चढ़ाते हुए सच्चे मन से गणेश जी से विनती करें कि वे व्यापार संबंधी सभी परेशानियों से आपको मुक्त करें. कम से कम 51 बार गणेश जी के प्रभावशाली मंत्र का जाप करें. मंत्र है- 'वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥"

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सौभाग्य पाने का उपाय

ऐसा लग रहा है कि लाख कोशिशों बाद भी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, जीवन की अड़चनें दूर नहीं हो रही है और काम में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो आपको बुधवार के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए. बुधवार की सुबह भगवान गणेश जी की पूजा करें और सिंदूर मिश्रित जल चढ़ाएं. इसके अलावा 21 दूर्वा भी अर्पित करें. चढ़ाए हुए सिंदूर को अपने मस्तक पर गणेश जी के आशीर्वाद स्वरूप लगाएं. इस उपाय से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और रुके काम और पुरानी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी.

दिन शुभ बनाने का उपाय

बुध ग्रह से जुड़ा रंग हरा है ऐसे में बुधवार को हरे रंग के कपड़ पहनने से दिन और भी शुभ होता है. अगर हरे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते समय या कार्यस्थल पर जाने से पहले जेब में हरा रुमाल जरूर रख लें. इस एक उपाय से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और वह पूरा दिन सफलताओं से भरा होता है. बुध ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं. बुधवार के दिन कोशिश करें कि काला रंग बिल्कुल न पहने.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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