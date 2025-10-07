Advertisement
Budhwar Upay: बुधवार को करें ये 5 अचूक उपाय, गणपति दूर कर देंगे सारे दुख, बनेंगे धन लाभ के योग

Budhwar ke Upay: बुधवार, भगवान गणेश को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:48 PM IST
Budhwar Upay Remedy Totke: हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है. इनमें बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अर्पित होता है. इस दिन श्रद्धालु गणपति बप्पा की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और कई लोग व्रत रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मान्यता है कि बुधवार को गणेश जी की पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से जीवन के संकट दूर होते हैं, सुख-समृद्धि बढ़ती है और धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं बुधवार को भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से आसान उपाय किए जा सकते हैं. 

हरी वस्तुओं का दान करें

बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ किन्नरों को हरे रंग की वस्तुएं दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. आप इस दिन हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र या अन्य हरी वस्तुएं दान कर सकते हैं. ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है. यह उपाय कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी सहायक माना गया है.

'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप

बुधवार के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्रद्धापूर्वक ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और नियमित रूप से इसका जाप करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं. कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से गणपति बप्पा शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सफलता तथा सुख-शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

पर्स में रखें कांच की गोलियां

अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, तो बुधवार के दिन पर्स या तिजोरी में कांच की गोलियां रखना लाभकारी माना जाता है. इस उपाय से बुद्धि, निर्णय शक्ति और व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं. साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन वृद्धि के अवसर मिलते हैं.

गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ

बुधवार को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है. यह पाठ न सिर्फ अमंगल और नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि कार्यों में आने वाली रुकावटों को भी समाप्त करता है. जो व्यक्ति नियमित रूप से इस पाठ का नियमपूर्वक पालन करता है, उसके जीवन में स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति बनी रहती है.

भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं

बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते समय दूर्वा की माला अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है. यदि माला उपलब्ध न हो, तो कम से कम 11 दूर्वा के तंतु गणेश जी के चरणों में समर्पित करें और साथ में ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का जाप करें. यह उपाय जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के मार्ग खोलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

