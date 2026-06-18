Bullet Baba: भारत अपनी अनोखी मान्यताओं और आस्था के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां आपको हर कुछ किलोमीटर पर कोई न कोई अनोखा मंदिर मिल जाएगा. आम तौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं. यहां तक कि देश में कुछ जगहों पर बड़े राजनेताओं के नाम पर भी मंदिर बन चुके हैं.
लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है, जहां भगवान की जगह एक मोटरसाइकिल की पूजा होती हो? यह कोई कहानी नहीं बल्कि राजस्थान की धरती पर हकीकत है. यहां एक ऐसा गांव है, जहां लोग एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक के आगे श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं.
इस अनोखे और मशहूर मंदिर को लोग ओम बन्ना धाम या बुलेट बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं. अगर हम राजस्थान के स्थानीय इतिहास और वहां के लोक दस्तावेजों को पलटें, तो इस जगह की प्रामाणिक जानकारी मिलती है. राजस्थान पर्यटन विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड्स और क्षेत्रीय सांस्कृतिक इतिहास की किताबों में इस मंदिर का पूरा जिक्र मिलता है.
इन दस्तावेजों के अनुसार, करीब 30 साल पहले इस इलाके में रहने वाले ठाकुर जोग सिंह राठौड़ के बेटे ओम सिंह राठौड़ की एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी. यह पूरा मंदिर उन्हीं ओम सिंह राठौड़ की याद और उनके साथ जुड़ी चमत्कारी घटना पर आधारित है.
यह अनोखा मंदिर राजस्थान के जोधपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह जगह पाली शहर के पास बसे चोटिला गांव के अंतर्गत आती है. आज यह हाईवे से गुजरने वाले हर मुसाफिर के लिए एक बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है.
जो भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरता है, वह बुलेट बाबा का आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां मन्नत मांगने से यात्रा सुरक्षित रहती है और सड़क हादसों से बचाव होता है. इसी वजह से यहां हर समय श्रद्धालुओं और ड्राइवरों की भारी भीड़ लगी रहती है.
इस मंदिर के बनने के पीछे की कहानी बेहद हैरान करने वाली और सस्पेंस से भरी है. स्थानीय लोग बताते हैं कि जब ओम सिंह राठौड़ का एक्सीडेंट हुआ, तो पुलिस ने उनकी बुलेट बाइक को जब्त कर लिया था. पुलिस उस बाइक को थाने ले आई थी.
लेकिन अगली सुबह जब पुलिसवालों ने देखा, तो थाने से बाइक गायब थी. जब खोजबीन की गई, तो बाइक ठीक उसी जगह पर खड़ी मिली जहां पर एक्सीडेंट हुआ था. पुलिस उसे दोबारा थाने लाई और इस बार उसे जंजीरों से बांध दिया. लेकिन चमत्कार देखिए कि रात में बाइक फिर से अपने आप चालू हुई और जंजीरें तोड़कर उसी घटना स्थल पर पहुंच गई.
जब पुलिस और ओम सिंह के पिता ठाकुर जोग सिंह राठौड़ ने यह साक्षात चमत्कार देखा, तो सब दंग रह गए. इसके बाद पुलिस ने वह बाइक ससम्मान परिवार को सौंप दी. बेटे की आत्मा की शांति और इस दैवीय घटना को देखते हुए पिता ने उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर एक भव्य मंदिर बनवा दिया.
आज उस मंदिर के गर्भगृह में वही बुलेट 350 बाइक रखी हुई है, जिसे लोग बेहद पवित्र मानते हैं. विज्ञान भले ही इस बात को न माने, लेकिन यहां आने वाले लोगों का विश्वास अटूट है. यह जगह आज के समय में इतिहास, रहस्य और जन आस्था का एक ऐसा अनूठा उदाहरण बन चुकी है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)