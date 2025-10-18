Advertisement
धनतेरस पर जरूर खरीदें इस धातु का कछुआ, बदल जाएगी किस्मत और खुल जाएंगे सुख-समृद्धि के द्वार!

Dhanteras 2025: ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, पीतल का कछुआ खरीदना बेहद शुभ माना गया है. इसे घर में सही दिशा में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है. साथ ही घर-परिवार में सुख-समृद्धि होती रहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:14 PM IST
Dhanteras 2025 Pital Kachua Upay: आज यानी 18 अक्टूबर 2025 को देशभर में धनतेरस का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी दिन से दीपोत्सव की शुरुआत होती है. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की आराधना के लिए विशेष माना गया है. मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, जबकि माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से घर में धन, संपन्नता और सौभाग्य का आगमन होता है. धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है. लोग इस दिन सोना-चांदी, बर्तन, झाड़ू और शुभ वस्तुएं खरीदते हैं. लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, पीतल का कछुआ खरीदना बेहद शुभ माना गया है. यह न सिर्फ घर की ऊर्जा को संतुलित करता है बल्कि धन और सौभाग्य में भी वृद्धि करता है. 

धनतेरस पर पीतल का कछुआ क्यों लाना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कछुआ समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है. घर में पीतल का कछुआ रखने से यह एक सुरक्षात्मक कवच की तरह काम करता है और नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है. इससे घर में सकारात्मकता, सुख-शांति और स्थायित्व का संचार होता है.

कछुआ रखने की सही दिशा

पीतल, सोना या चांदी का कछुआ हमेशा उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए. क्रिस्टल का कछुआ घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में रखना शुभ होता है. इससे घर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं.

घर में कछुआ रखने का सही तरीका

यदि आप धनतेरस पर पीतल का कछुआ खरीद रहे हैं, तो उसे पानी से भरे बर्तन में रखें ताकि उसका पैर पानी में रहें. पानी को नियमित रूप से बदलते रहें. कछुए को ऐसे स्थान पर रखें जहां परिवार के लोग अधिक समय बिताते हैं. मुख्य दरवाजे के पास, घर के अंदर की ओर मुख किए हुए रखना शुभ माना गया है. यदि घर में मंदिर है, तो कछुए का मुख मंदिर की ओर रखें.

यह भी पढ़ें: छोटी दिवाली की रात इस 1 उपाय से चमक उठेगी किस्मत, हर दिशा से बरसेगा धन!

पीतल का कछुआ रखने के लाभ

पीतल का कछुआ घर में रखने से परिवार में सुख-शांति और एकता बनी रहती है. यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण को सकारात्मक बनाता है. इसे स्टडी टेबल पर रखने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में रुचि आती है और नजरदोष से भी रक्षा होती है. यदि आप नया व्यवसाय या नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो कार्यालय या दुकान में पीतल का कछुआ रखना शुभ होता है. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की स्थिरता बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Dhanteras 2025

