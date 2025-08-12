क्या मेष राशि से जुड़े Gen-Z जातक पहन सकते हैं हीरा? जानें इनका भाग्यशाली रत्न
क्या मेष राशि से जुड़े Gen-Z जातक पहन सकते हैं हीरा? जानें इनका भाग्यशाली रत्न

Diamond for Gen Z Generation: रत्न शास्त्र में हीरा को रत्नों में राजा माना गया है. धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख-सुविधा के लिए हीरा अत्यंत शुभ रत्न माना गया है. आइए जानते हैं क्या मेष राशि के जातक हीरा पहन सकते हैं और उनके लिए कौन सा रत्न लकी होता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:25 PM IST
क्या मेष राशि से जुड़े Gen-Z जातक पहन सकते हैं हीरा? जानें इनका भाग्यशाली रत्न

Diamond Gemstone for Gen Z Generation: जन्म कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है. कई बार ग्रहों की अशुभ स्थिति जीवन में बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न करती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष रत्न धारण करने से इन अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी रत्न को पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह लेना आवश्यक है, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या मेष राशि के जातक हीरा धारण कर सकते हैं और इस राशि के लोगों के लिए कौन सा रत्न भाग्यशाली साबित होता है.

क्या मेष राशि वाले पहन सकते हैं हीरा

ज्योतिष के अनुसार, मेष राशि वालों के लिए हीरा एक शुभ रत्न माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि मेष राशि के जातकों द्वारा हीरा पहनने से न केवल विभिन्न दोष समाप्त होते हैं, बल्कि आर्थिक समृद्धि और करियर में सफलता भी मिलती है.

ऊर्जा में वृद्धि

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हीरा पहनने से मेष राशि के जातकों में ऊर्जा का संचार होता है. चूंकि इस राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इनके लिए हीरे के साथ ब्लड स्टोन, नीलम, पुखराज और मणि भी लाभकारी माने जाते हैं.

मेष राशि वालों के लिए कौन सा रत्न होता है लकी

मेष राशि वालों के लिए मूंगा रत्न भी बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि मूंगा धारण करने से धन-वैभव की प्राप्ति होती है, रिश्तों में सुधार आता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

मूंगा धारण करने का तरीका

मेष राशि के जातकों को लाल रंग का मूंगा दाएं हाथ की तर्जनी या कनिष्ठा उंगली में पहनना चाहिए. इसे मंगलवार के दिन धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे मंगल ग्रह का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

