/क्या पुरुषों को भी रखना चाहिए सावन सोमवार का व्रत? जानें धार्मिक मान्यता और पूजन विधि

सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और शिव भक्तों में इसको लेकर भारी उत्साह है. अक्सर लोग मानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत केवल लड़कियां ही मनचाहा पति पाने के लिए रखती हैं.
लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि लड़के भी अच्छे जीवनसाथी की चाह में यह व्रत रख सकते हैं. हमारे पौराणिक ग्रंथों और शिव पुराण में पुरुषों के लिए भी सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है.
सनातन धर्म में भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला देव माना जाता है. अगर कोई अविवाहित युवक अपने जीवन में एक अच्छी और योग्य जीवनसंगिनी चाहता है, तो वह पूरे नियम के साथ सावन सोमवार का व्रत रख सकता है.
शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अपने किसी भी भक्त में भेद नहीं करते हैं. सच्ची श्रद्धा से पूजा करने वाले पुरुषों की मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं.
भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता पूरे ब्रह्मांड में आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है. इसलिए जिन पुरुषों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें शिव और पार्वती जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए.
सोमवार के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें. इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करें. फिर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और सफेद फूल चढ़ाकर माता पार्वती का भी पूजन करें.
पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें. इसके अलावा शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है.
पुरुषों को चाहिए कि वे पूजा के अंत में माता पार्वती से एक योग्य और गुणी जीवनसंगिनी का आशीर्वाद मांगें. सच्चे मन से की गई यह प्रार्थना विवाह के योग को मजबूत बनाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है.
व्रत के दौरान इन नियमों का रखें ध्यान
सावन सोमवार का व्रत रखते समय कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है. व्रत वाले दिन केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही करें.
इस दिन किसी पर गुस्सा न करें, झूठ न बोलें और नशीली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें. पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को साफ रखें. किसी भूखे या जरूरतमंद की मदद करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है.
शिव पुराण के अनुसार केवल भूखे रहने से व्रत पूरा नहीं होता, बल्कि आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए. जो पुरुष निष्काम भाव और निस्वार्थ मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उनके जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं.
सावन सोमवार के व्रत से विवाह में आ रही देरी दूर होती है और एक मनपसंद जीवनसाथी मिलने का रास्ता साफ हो जाता है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी, धार्मिक मान्यताएं और पूजन विधियां प्राचीन ग्रंथों, शिव पुराण और लोक आस्था पर आधारित हैं. हमारा उद्देश्य केवल जानकारी पहुँचाना है. किसी भी व्रत, पूजा या धार्मिक नियम को अपनाने से पहले अपनी व्यक्तिगत आस्था और किसी योग्य पंडित या ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर लें.