Advertisement
trendingNow13135942
Hindi Newsधर्मSheetala Ashtami 2026: क्या शीतला अष्टमी पर चाय पी सकते हैं? बसौड़ा पर भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

Sheetala Ashtami 2026: क्या शीतला अष्टमी पर चाय पी सकते हैं? बसौड़ा पर भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

Sheetala Ashtami Rules : शीतला अष्‍टमी या बासौड़ा के दिन चूल्‍हा नहीं जलाया जाता है और केवल बासी खाना ही खाया जाता है. अब ऐसे में लोगों का ये सवाल पूछना जायज है कि शीतला अष्‍टमी के दिन चाय पी सकते हैं क्‍या? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शीतला अष्‍टमी (बासौड़ा) के नियम.
शीतला अष्‍टमी (बासौड़ा) के नियम.

Basoda 2026 date and time: शीतला अष्टमी (बसौड़ा) पर चूल्हा नहीं जलाने की परंपरा है. इस दिन आरोग्‍य की देवी शीतला माता की पूजा करके बासी भोजन का भोग लगाते हैं और सभी वही बासी भोजन खाते हैं. शीतला अष्‍टमी के लिए भोजन एक दिन पहले शीतला सप्‍तमी को ही तैयार कर लिया जाता है. इस साल 11 मार्च 2026, बुधवार को बासौड़ा है. 

शीतला अष्‍टमी या बासौड़ा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. जिनका पालन करना जरूरी है, वरना कई बीमारियां घेर लेती हैं. साथ ही पूजा का फल भी नहीं मिलता है. 

शीतला अष्‍टमी पर चाय पी सकते हैं? 

भारत में अधिकांश लोगों की सुबह की शुरुआत गरमागरम चाय या कॉफी से होती है. चूंकि बासौड़ा के दिन चूल्‍हा नहीं जलाया जाता है ऐसे में लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्‍या शीतला अष्‍टमी के दिन चाय पी सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं. चूंकि चाय एक दिन पहले बनाकर नहीं रखी जा सकती है और चूल्‍हा जला नहीं सकते हैं. ऐसे में शीतला अष्‍टमी के दिन सुबह ठंडा दूध या कोल्‍ड कॉफी, लस्‍सी आदि पी सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ठीक 20 दिन बाद केतु का बड़ा उलटफेर, 8 महीने तक 5 राशि वालों को हर काम में मिलेगी बड़ी सफलता 

शीतला अष्‍टमी के दिन क्‍या खाना चाहिए? 

शीतला अष्‍टमी के दिन नारियल ना खाएं, ना ही कोई भी ताजी बनी चीज खाएं. बाहर भी ना खाएं. इस दिन घर पर बना बासी, ठंडा भोजन करना ही उचित होता है. 

यह भी पढ़ें: बड़े कांड करके भी मासूम बने रहते हैं ये जन्‍मतारीख वाले लोग, बर्थडेट से जानें व्‍यक्ति खतरनाक इंसान हैं या भोला-भाला

शीतला अष्‍टमी के जरूरी नियम 

- शीतला अष्‍टमी के दिन न तो गर्म भोजन खाया जाता है और न गर्म पानी से स्‍नान किया जाता है. शीतला अष्‍टमी के दिन ठंडे पानी से स्‍नान करें. धार्मिक मान्‍यता है कि ऐसा करने से संक्रामक रोग नहीं होते हैं. 
- शीतला अष्‍टमी की सुबह जल्‍दी उठकर घर की साफ-सफाई कर लें. स्‍नान-पूजा के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं. 
- इस दिन न तो गधे की सवारी की जाती है और न गधे को सताएं क्‍योंकि गधा शीतला माता की सवारी है. उसे सजाने से शीतला देवी नाराज हो जाती हैं. 

यह भी पढ़ें: इस दिन पड़ रही है भूतड़ी अमावस्‍या, नकारात्‍मक शक्तियां मचाती हैं तांडव, गलती से भी ना करें ये काम

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Sheetala Ashtami 2026

Trending news

पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा