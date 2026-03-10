Sheetala Ashtami 2026: क्या शीतला अष्टमी पर चाय पी सकते हैं? बसौड़ा पर भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

Basoda 2026 date and time: शीतला अष्टमी (बसौड़ा) पर चूल्हा नहीं जलाने की परंपरा है. इस दिन आरोग्‍य की देवी शीतला माता की पूजा करके बासी भोजन का भोग लगाते हैं और सभी वही बासी भोजन खाते हैं. शीतला अष्‍टमी के लिए भोजन एक दिन पहले शीतला सप्‍तमी को ही तैयार कर लिया जाता है. इस साल 11 मार्च 2026, बुधवार को बासौड़ा है.

शीतला अष्‍टमी या बासौड़ा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. जिनका पालन करना जरूरी है, वरना कई बीमारियां घेर लेती हैं. साथ ही पूजा का फल भी नहीं मिलता है.

शीतला अष्‍टमी पर चाय पी सकते हैं?

भारत में अधिकांश लोगों की सुबह की शुरुआत गरमागरम चाय या कॉफी से होती है. चूंकि बासौड़ा के दिन चूल्‍हा नहीं जलाया जाता है ऐसे में लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्‍या शीतला अष्‍टमी के दिन चाय पी सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं. चूंकि चाय एक दिन पहले बनाकर नहीं रखी जा सकती है और चूल्‍हा जला नहीं सकते हैं. ऐसे में शीतला अष्‍टमी के दिन सुबह ठंडा दूध या कोल्‍ड कॉफी, लस्‍सी आदि पी सकते हैं.

शीतला अष्‍टमी के दिन क्‍या खाना चाहिए?

शीतला अष्‍टमी के दिन नारियल ना खाएं, ना ही कोई भी ताजी बनी चीज खाएं. बाहर भी ना खाएं. इस दिन घर पर बना बासी, ठंडा भोजन करना ही उचित होता है.

शीतला अष्‍टमी के जरूरी नियम

- शीतला अष्‍टमी के दिन न तो गर्म भोजन खाया जाता है और न गर्म पानी से स्‍नान किया जाता है. शीतला अष्‍टमी के दिन ठंडे पानी से स्‍नान करें. धार्मिक मान्‍यता है कि ऐसा करने से संक्रामक रोग नहीं होते हैं.

- शीतला अष्‍टमी की सुबह जल्‍दी उठकर घर की साफ-सफाई कर लें. स्‍नान-पूजा के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं.

- इस दिन न तो गधे की सवारी की जाती है और न गधे को सताएं क्‍योंकि गधा शीतला माता की सवारी है. उसे सजाने से शीतला देवी नाराज हो जाती हैं.

