/पीरियड्स में सावन सोमवार व्रत रखें या नहीं? पूजा के बाद शुरू हो जाएं तो क्या करें? जानें धार्मिक मान्यता

सावन सोमवार व्रत सुहागिन महिलाएं वैवाहिक सुख पाने के लिए करती हैं तो अविवाहित लड़कियां मनपसंद जीवनसाथी पाने के लिए यह व्रत रखती हैं. इस साल सावन महीने में चार सोमवार पड़ रहे हैं. यदि सावन सोमवार के दौरान या उससे पहले पीरियड्स आ जाएं तो यह व्रत कैसे रखें? क्या व्रत छोड़ दें चाहिए या फिर उसे जारी रखें? ताकि भगवान शिव की भक्ति कर सकें और उसका पूरा फल पा सकें. जानिए इसे लेकर धार्मिक मान्यता क्या है?
धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आपने पहले से सावन के सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया है और बीच में मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि पीरियड्स महिलाओं की एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे अशुभ मानकर व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं है. आप व्रत रख सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं.
अब सवाल यह है कि यदि व्रत रखने के बाद पीरियड आ जाए तो पूजा का क्या करें? इसे लेकर धार्मिक मान्यता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए. जलाभिषेक नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की सामग्री अर्पित करनी चाहिए. यदि घर में शिवलिंग की पूजा हो रही है तो परिवार का कोई अन्य सदस्य आपके नाम से पूजा कर सकता है. यदि पत्नी के पीरियड्स आ जाएं तो पति विधि-विधान से पूजा करें, तो उसका पूरा फल दोनों को मिलता है.
वहीं पीरियड्स के दौरान लड़कियां-महिलाएं घर में शांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर सकती हैं. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप कर सकती हैं. मोबाइल पर सावन सोमवार व्रत कथा सुन सकती हैं. माना जाता है कि भगवान शिव सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं.
पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.
व्रत के दौरान शरीर को पर्याप्त आराम दें और फल, दूध, दही, नारियल पानी जैसी हल्की और पौष्टिक चीजों का सेवन करें ताकि कमजोरी महसूस न हो.
हालांकि, अलग-अलग परिवारों और परंपराओं में पूजा-पाठ के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए यदि आपके घर में कोई विशेष परंपरा चली आ रही है, तो उसका पालन करना उचित माना जाता है. (एजेंसी इनपुट के साथ)
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. अलग-अलग संप्रदाय, परिवार और विद्वानों की राय में अंतर हो सकता है. Zee News इसकी सार्वभौमिक पुष्टि नहीं करता.)