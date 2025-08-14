Best time to do hanuman chalisa: बजरंगबली के भक्‍त हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं. कोई सुबह-सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता है तो कोई रात को, तो कोई यात्रा पर निकलते समय. वहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में कई बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनपर बजरंगबली की विशेष कृपा होती है. कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हनुमान चालीसा कब पढ़ना चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सबसे अच्‍छा समय क्‍या है?

रात में हनुमान चालीसा पढ़ें या नहीं

वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ दिन में किसी भी समय किया जा सकता है. लेकिन रात में हनुमान चालीसा पढ़ना विशेष लाभ दे सकता है और इसके पीछे एक खास वजह है. दरअसल, मान्‍यता है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 9 बजे तक बजरंग बली भगवान राम की सेवा में लीन रहते हैं. ऐसे में इस समय के दौरान उनकी स्तुति व प्रार्थना करने से उतना लाभ नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए. यदि रात को 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो कई गुना ज्‍यादा लाभ मिलता है.

रात 9 बजे के बाद करें हनुमान चालीसा का पाठ

चूंकि रात्रि 9 बजे बाद वे भगवान राम की सेवा से मुक्त हो जाते हैं. इसलिए, इस समय के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत लाभ होता है. कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं. नकारात्‍मकता दूर होती है.

ध्‍यान रहे कि 21 दिनों तक लगातार एक ही समय पर रात में हनुमान चालीसा का पाठ करें. लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें. वहीं हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना सबसे उत्‍त्‍म माना जाता है.

