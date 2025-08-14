रात में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या नहीं? यदि हां तो क्‍या है सही समय?
रात में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या नहीं? यदि हां तो क्‍या है सही समय?

Hanuman Chalisa Reading Time: हनुमान चालीसा पढ़ने के ढेरों फायदे हैं लेकिन इसे पढ़ने का ज्‍यादा से ज्‍यादा लाभ हो. इसके लिए जरूरी है कि हनुमान चालीसा सही समय पर पढ़ा जाए. जानिए रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या नहीं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:22 PM IST
Best time to do hanuman chalisa: बजरंगबली के भक्‍त हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं. कोई सुबह-सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता है तो कोई रात को, तो कोई यात्रा पर निकलते समय. वहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में कई बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनपर बजरंगबली की विशेष कृपा होती है. कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हनुमान चालीसा कब पढ़ना चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सबसे अच्‍छा समय क्‍या है? 

यह भी पढ़ें: 15 अगस्‍त या 16 अगस्‍त, कब मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी? जान लें असली तारीख, पूजा के लिए मिलेंगे बस इतने मिनट

रात में हनुमान चालीसा पढ़ें या नहीं 

वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ दिन में किसी भी समय किया जा सकता है. लेकिन रात में हनुमान चालीसा पढ़ना विशेष लाभ दे सकता है और इसके पीछे एक खास वजह है. दरअसल, मान्‍यता है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 9 बजे तक बजरंग बली भगवान राम की सेवा में लीन रहते हैं. ऐसे में इस समय के दौरान उनकी स्तुति व प्रार्थना करने से उतना लाभ नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए. यदि रात को 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो कई गुना ज्‍यादा लाभ मिलता है. 

यह भी पढ़ें: 78 साल से शक्तिपीठ में नहीं जला दीया, कभी आदि शंकराचार्य के पड़े थे चरण, पाकिस्‍तान में खत्‍म हो रहे हिंदू मंदिरों की दुर्दशा

रात 9 बजे के बाद करें हनुमान चालीसा का पाठ 

चूंकि रात्रि 9 बजे बाद वे भगवान राम की सेवा से मुक्त हो जाते हैं. इसलिए, इस समय के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत लाभ होता है. कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं. नकारात्‍मकता दूर होती है. 

ध्‍यान रहे कि 21 दिनों तक लगातार एक ही समय पर रात में हनुमान चालीसा का पाठ करें. लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें. वहीं हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना सबसे उत्‍त्‍म माना जाता है.

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी पर दुर्लभ महासंयोग, 3 राशि वालों को मिलेगा बेहिसाब धन, जिंदगी में घुलेगी मिश्री सी मिठास!

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

Hanuman Chalisa

