Career Horoscope 16 May 2026: आज इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा! लेकिन ये 3 राशियां रहें सावधान, लग सकता है बड़ा आर्थिक झटका

Career Horoscope Today 16 May 2026: आज 16 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर-आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि

करियर: आज चंद्रमा शाम 5:29 बजे तक भरनी नक्षत्र में मेष राशि में रहेंगे, उसके पश्चात वे कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. मेष राशि में मंगल पहले से ही स्थित हैं. आपकी अपनी राशि के प्रथम भाव में ग्रहों का यह गोचर रोजगार और कार्य-व्यवसाय के लिए शुभ रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आप खुद को एक नियंत्रण और अधिकार वाली स्थिति में महसूस करेंगे. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. आप सीधे और साफ तरीके से बात करना पसंद करते हैं और ऑफिस की राजनीति से दूर रहते हैं. 11 मई 2026 तक आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज काम में अच्छी प्रगति मिलेगी. अपनी योजनाओं और बैठकों पर दृढ़ता से अमल करें, सफलता मिलेगी.

आर्थिक पक्ष: आपकी राशि में आज लक्ष्मी योग बन रहा है. सूर्य और बुध दूसरे भाव में हैं, जिससे धन लाभ होने की पूरी संभावना है.

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वृषभ राशि

करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में खर्च, धोखे और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में है, जिससे वाद-विवाद या झगड़े की संभावना बनी हुई है. व्यर्थ के विवादों से पूरी तरह दूर रहें. आज किसी भी प्रकार के जोखिम भरे सौदों या करियर से जुड़े बड़े फैसलों से बचना ही श्रेयस्कर होगा.

आर्थिक पक्ष: कोई भी वित्तीय जोखिम न लें, अन्यथा हानि हो सकती है. साइबर धोखाधड़ी आदि से विशेष सावधान रहें और शेयर बाजार से दूरी बनाए रखें. मंगल बारहवें भाव में विपरीत राजयोग बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य, मेहनत और विवेक की आवश्यकता है.

मिथुन राशि

करियर: आज चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के ग्यारहवें भाव से हो रहा है. रोजगार के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. अपनी आवश्यक बैठकें आज ही पूर्ण करें और बड़े सौदों की ओर कदम बढ़ाएं. करियर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, सूर्य के बारहवें भाव में होने के कारण 16 जून 2026 तक आपको अपने बॉस और निर्णय लेने वाले सदस्यों से सावधान रहना होगा. इस अवधि में अवकाश लेने का विचार न करें और कार्यालय के षड्यंत्रों से बचें. सरकारी कार्यों और कानूनी मामलों को 16 जून के बाद के लिए टालना बेहतर होगा.

आर्थिक पक्ष: चंद्रमा और मंगल का 'लक्ष्मी योग' आपके धन भाव में है, जिससे आर्थिक सफलता मिलना लगभग तय है. शेयर बाजार से भी लाभ की संभावना है. शनि के दसवें भाव में होने के कारण मेहनत अधिक करना होगा.

कर्क राशि

करियर: आज मंगल और चंद्रमा आपके दसवें भाव यानी 'कर्म भाव' में स्थित हैं, जो कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ऊर्जावान स्थिति है. आप अपने काम को पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे.

आर्थिक पक्ष: दूसरे भाव के स्वामी सूर्य धन भाव में हैं. साथ ही, चंद्रमा और मंगल का दसवें भाव में 'लक्ष्मी योग' बनाना आर्थिक लाभ के लिए उत्तम है. आज धन की आवक अच्छी रहेगी.

सिंह राशि

करियर: मंगल और चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में हैं. आज आपको मानसिक शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगे. कार्यक्षेत्र में भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा. दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों से विशेष लाभ होगा. आपके उच्चाधिकारी और प्रबंधन आपके पक्ष में रहेंगे. किसी बड़े सौदे (डील) के सफल होने की प्रबल संभावना है.

आर्थिक पक्ष: मित्रों के सहयोग से लाभ होगा. आर्थिक निर्णय लेने के लिए आज का दिन उपयुक्त है. शेयर बाजार से भी लाभ संभव है. हालांकि, ध्यान रखें कि 2 जून 2026 से बृहस्पति बारहवें भाव में जाने वाले हैं, जिससे भविष्य में आर्थिक तंगी आ सकती है, अतः बड़े जोखिमों से बचें.

कन्या राशि

करियर: आज मंगल और चंद्रमा आपके आठवें भाव में हैं. कार्य-व्यवसाय में रुकावटें और बाधाएं आ सकती हैं. वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की आशंका है. कोई भी महत्वपूर्ण बैठक आज टाल देना ही बेहतर होगा. विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही कुछ फल की प्राप्ति संभव है. अचानक कोई प्रतिकूल घटना घट सकती.

आर्थिक पक्ष: आज घाटा होने की संभावना अधिक है, इसलिए सतर्क रहें. शेयर बाजार से दूर रहें और कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें. सुख-सुविधाओं की वस्तुओं या स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता.

तुला राशि

करियर: मंगल और चंद्रमा आपके सातवें भाव में हैं. सप्तम स्थान में मंगल के साथ 'रूचक योग' और चंद्रमा की युति आपको बड़ा लाभ दिलाएगी. आपको सार्वजनिक मान-सम्मान मिल सकता है. जरूरी कार्यों को आज ही पूर्ण करने का प्रयास करें. बड़ी सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन सरकारी कार्यों और अधिकारियों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें.

आर्थिक पक्ष: आज अच्छा धन लाभ होने के संकेत हैं. चंद्रमा-मंगल की युति से निर्मित 'लक्ष्मी योग' आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा. शेयर बाजार में भी लाभ की उम्मीद है. केतु 5 दिसंबर 2026 तक आपके धन भाव में है, जो संतोष बनाए रखेगा.

वृश्चिक राशि

करियर: आज मंगल और चंद्रमा आपके छठे भाव में हैं. आपको कार्यालय की राजनीति, साजिशों और गुप्त शत्रुओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. केतु आपके पेशेवर जीवन में पहले से ही असंतोष और संघर्ष दे रहा है. फिलहाल नौकरी न बदलें और न ही नया व्यवसाय शुरू करें. बने-बनाये काम में बाधा आ सकती है.

आर्थिक पक्ष: यदि आपने कर्ज लिया है, तो आज वह चिंता का कारण बन सकता है. शत्रुओं के कारण धन हानि संभव है. शेयर बाजार से दूर रहें. स्वास्थ्य और रोगों पर भी खर्च हो सकता है. कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला आज न लें.

धनु राशि

करियर: मंगल और चंद्रमा आपके पांचवें भाव में हैं, जिससे आपके कुछ कार्य सफलता की दिशा में बढ़ेंगे. रोजगार से संबंधित जरूरी बैठकें आज की जा सकती हैं. हालांकि, बुध 29 मई 2026 तक छठे भाव में रहेंगे, इसलिए बहुत बड़े काम की अपेक्षा न करें. छोटी और दैनिक सफलताओं की उम्मीद की जा सकती है.

आर्थिक पक्ष: 14 मई 2026 से शुक्र आपके सातवें भाव में शुभ स्थिति में हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. चंद्रमा और मंगल के लक्ष्मी योग की दृष्टि आपके आय भाव (ग्यारहवें भाव) पर पड़ रही है, जिससे रात तक किसी बड़े लाभ की संभावना है.

मकर राशि

करियर: चंद्रमा और मंगल आपके चौथे भाव में युति कर रहे हैं. शुक्र 14 मई से 8 जून तक आपके छठे भाव (विपत्ति स्थान) में रहेंगे. हालांकि, चंद्रमा-मंगल की युति आपके कर्म भाव पर शुभ दृष्टि डाल रही है, जिससे आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल रहेगा. बड़े अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट्स) और महत्वपूर्ण बैठकों के लिए दिन उत्तम है.

आर्थिक पक्ष: राहु आपकी कुंडली में आय स्थान पर 5 दिसंबर 2026 तक शुभ स्थिति में हैं. आज धनेश मंगल और चंद्रमा के लक्ष्मी योग के प्रभाव से आर्थिक मामले सही दिशा में आगे बढ़ेंगे.

कुम्भ राशि

करियर: मंगल और चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में हैं. आप साहस तो दिखाएंगे, लेकिन चुनौतियां भी सामने आएंगी. रीयल एस्टेट, सुरक्षा सेवाओं, सैन्य या रसायन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. न बहुत अच्छा, न बहुत बुरा.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन सामान्य रहेगा. आपकी राशि के स्वामी शनि आय भाव से बारहवें भाव में हैं, इसलिए गति धीमी रहेगी. लक्ष्मी योग का प्रभाव आपके लिए सीधा धन लाभ देने वाला नहीं है, अतः संयम रखें.

मीन राशि

करियर: मंगल और चंद्रमा आपके दूसरे भाव (वाणी व धन भाव) में हैं. आज साहस और पराक्रम दिखाने का दिन है. सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' आपके तीसरे भाव में बन रहा है, जिससे काम में आनंद और सुगमता महसूस होगी. हालांकि, अपनी वाणी पर संयम रखें. आपकी कड़वी बात कार्यालय में किसी को बुरी लग सकती है. शनि की दृष्टि कार्यक्षेत्र पर है, जिसका अर्थ है कि बिना मेहनत और अनुशासन के फल नहीं मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: चंद्रमा और मंगल का 'लक्ष्मी योग' सीधे आपके आय भाव से जुड़ा है. आज निश्चित रूप से धन की प्राप्ति या बड़ा फायदा होगा. यदि किसी को उधार दिया है, तो उसे वापस मांगने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन है. रुकी हुई वसूली और आय के नए स्रोत आज बन सकते हैं. ये भी पढे़ं:

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