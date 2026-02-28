Gem Astrology: पहन रखें हैं लहसुनिया रत्न? तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हर वक्त भारी रहेगा राहु

Gem Astrology: रत्न ज्योतिष में लहसुनिया को छाया ग्रह केतु का प्रतिनिधि रत्न माना गया है. केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर शुभ हो, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों, अपार धन और समाज में मान-सम्मान दिलाता है. जबकि, केतु का अशुभ प्रभाव जीवन में संघर्ष, अचानक धन हानि और मानसिक तनाव का कारण बनता है. केतु के इन्हीं नकारात्मक प्रभावों को कम करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए लहसुनिया धारण करने की सलाह दी जाती है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि केतु के इस रत्न को अगर सही विधि से धारण किया जाए तो जीवन में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि लहसुनिया धारण करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस रत्न से जुड़ी विशेष सावधानियां क्या हैं.

किन जातकों के लिए है यह रत्न?

ज्योतिष और रत्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो जिन व्यक्तियों का जन्म 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच हुआ हो (जब सूर्य मीन राशि में विराजमान रहते हैं), उनके लिए केतु के दोषों से मुक्ति हेतु लहसुनिया पहनना अत्यंत लाभकारी होता है. हालांकि, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अनुभवी ज्योतिषी से जरूर करवा लेना चाहिए.

लहसुनिया धारण करने नियम

रत्न ज्योतिष के अनुसार, लहसुनिया तभी पूर्ण फल देता है जब इसे सही विधि और वजन के साथ पहना जाए. खासतौर पर 3, 5 या 7 कैरेट का लहसुनिया पहनना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि 2, 4, 11 और 13 रत्ती का लहसुनिया पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. इस रत्न को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर हाथ की मध्यमा (बीच वाली) अंगुली में पहनना सबसे उत्तम फलदायी होता है. लहसुनिया धारण करने के लिए गुरुवार या शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है. इसे सूर्यास्त के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में धारण करने से विशेष लाभ होता है.

लहसुनिया रत्न के फायदे

केतु का रत्न लहसुनिया जातक को अचानक होने वाली दुर्घटनाओं और गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है. लहसुनिया पहनने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है. यह रत्न व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ाता है और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि को जगाता है. प्रोफेशनल लाइफ में आ रही बाधाओं को दूर करने में यह रत्न सहायक माना गया है. इसके अलावा इस रत्न को धारण करने से व्यापार और नौकरी में अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगते हैं.

