Advertisement
trendingNow13125970
Hindi Newsधर्मGem Astrology: पहन रखें हैं लहसुनिया रत्न? तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हर वक्त भारी रहेगा राहु

Gem Astrology: पहन रखें हैं लहसुनिया रत्न? तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हर वक्त भारी रहेगा राहु

Ketu Gemstone Lahsuniya: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु का अशुभ प्रभाव रहता है, तो रत्न शास्त्र के जानकार लहसुनिया रत्न धारण करने की सलाह देते हैं. लेकिन, इस रत्न को सही तरीके से धारण ना किया जाए, तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि केतु का रत्न लहसुनिया किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं. साथ ही केतु के इस रत्न को धारण करने की सही विधि और नियम क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gem Astrology: पहन रखें हैं लहसुनिया रत्न? तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हर वक्त भारी रहेगा राहु

Gem Astrology: रत्न ज्योतिष में लहसुनिया को छाया ग्रह केतु का प्रतिनिधि रत्न माना गया है. केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर शुभ हो, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों, अपार धन और समाज में मान-सम्मान दिलाता है. जबकि, केतु का अशुभ प्रभाव जीवन में संघर्ष, अचानक धन हानि और मानसिक तनाव का कारण बनता है. केतु के इन्हीं नकारात्मक प्रभावों को कम करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए लहसुनिया धारण करने की सलाह दी जाती है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि केतु के इस रत्न को अगर सही विधि से धारण किया जाए तो जीवन में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि लहसुनिया धारण करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस रत्न से जुड़ी विशेष सावधानियां क्या हैं.

किन जातकों के लिए है यह रत्न?

ज्योतिष और रत्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो जिन व्यक्तियों का जन्म 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच हुआ हो (जब सूर्य मीन राशि में विराजमान रहते हैं), उनके लिए केतु के दोषों से मुक्ति हेतु लहसुनिया पहनना अत्यंत लाभकारी होता है. हालांकि, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अनुभवी ज्योतिषी से जरूर करवा लेना चाहिए.

लहसुनिया धारण करने नियम

रत्न ज्योतिष के अनुसार, लहसुनिया तभी पूर्ण फल देता है जब इसे सही विधि और वजन के साथ पहना जाए. खासतौर पर 3, 5 या 7 कैरेट का लहसुनिया पहनना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि 2, 4, 11 और 13 रत्ती का लहसुनिया पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. इस रत्न को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर हाथ की मध्यमा (बीच वाली) अंगुली में पहनना सबसे उत्तम फलदायी होता है. लहसुनिया धारण करने के लिए गुरुवार या शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है. इसे सूर्यास्त के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में धारण करने से विशेष लाभ होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नीलम पहनने वाले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए जानें जरूरी नियम

लहसुनिया रत्न के फायदे

केतु का रत्न लहसुनिया जातक को अचानक होने वाली दुर्घटनाओं और गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है. लहसुनिया पहनने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है. यह रत्न व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ाता है और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि को जगाता है. प्रोफेशनल लाइफ में आ रही बाधाओं को दूर करने में यह रत्न सहायक माना गया है. इसके अलावा इस रत्न को धारण करने से व्यापार और नौकरी में अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?