Advertisement
trendingNow13140478
Hindi Newsधर्मChaiti Chhath 2026: छठ पूजा का संकल्प लेने के बाद पूरा करना क्यों है जरूरी, जानें ऐसा नहीं करने पर क्या होगा नुकसान

Chaiti Chhath 2026: छठ पूजा का संकल्प लेने के बाद पूरा करना क्यों है जरूरी, जानें ऐसा नहीं करने पर क्या होगा नुकसान

Chhath Puja Sankalp Importance: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैती छठ 22 मार्च को नहाय-खास के साथ शुरू हो रहा है. छठ को सबसे शक्तिशाली व्रतों में एक माना गया है. इसलिए छठ पूजा के संकल्प हर व्रती के लिए खास महत्व रखता है. आइए, जानते हैं कि एक बार छठ पूजा का संकल्प लेने के बाद उसे पूरा करना क्यों जरूरी है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 14, 2026, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chaiti Chhath 2026: छठ पूजा का संकल्प लेने के बाद पूरा करना क्यों है जरूरी, जानें ऐसा नहीं करने पर क्या होगा नुकसान

Chaiti Chhath 2026: छठ व्रतियों के लिए कार्तिक के अलावा चैत्र का महीना भी बेहद खास महत्व रखता है. सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को चैती छठ मनाया जाता है. इस साल चैती छठ 22 मार्च को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. इस चार दिवसीय चैती छठ महापर्व का खरना 23 मार्च को किया जाएगा. जबकि, 24 मार्च 2026 को संध्या अर्घ्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 25 मार्च को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ महापर्व का समापन होगा. अधिकांश लोग छठ पर्व की पवित्रता और महत्व को जानते हैं कि इस दौरान व्रती निर्जला उपवास रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर छठ पूजा का संकल्प लेने के बाद उसे पूरा न किया जाए तो क्या होगा. आइए, इस बारे में विस्तार से समझते हैं.

राजकुमारी सुकन्या और ऋषि च्यवन की कथा

पौराणिक आख्यानों के अनुसार, एक प्रतापी राजा की एक हजार रानियों में इकलौती संतान राजकुमारी सुकन्या थी. एक बार जंगल में घूमने के दौरान सुकन्या ने देखा कि मिट्टी के एक ढेर से दो चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं. अज्ञानतावश उसने उन पर वार कर दिया, जिससे खून की धार बह निकली. दरअसल, वे चमकती चीजें ऋषि च्यवन की आंखें थीं, जो वर्षों से वहां तपस्या में लीन थे.

ऋषि के क्रोध और राज्य पर आने वाले संकट से बचने के लिए सुकन्या का विवाह वृद्ध ऋषि च्यवन से कर दिया गया. एक बार कार्तिक मास में सुकन्या ने एक नागकन्या को पूरी श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा करते देखा. नागकन्या ने उसे लोक कल्याणकारी छठ व्रत की महिमा बताई. सुकन्या ने भी पूर्ण निष्ठा के साथ सूर्य षष्ठी का व्रत किया, जिसके शुभ फल स्वरूप ऋषि च्यवन की आंखों की रोशनी फिर से लौट आई.

Add Zee News as a Preferred Source

जब छठी मइया ने दिया का संदेश

एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार, एक नि:संतान वृद्ध महिला ने संकल्प लिया था कि अगर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो वह विधि-विधान से सूर्य षष्ठी का व्रत रखेगी. छठी मैया की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ वह महिला अपना संकल्प भूल गई. पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह भी तय हो गया. 

यह भी पढ़ें: चैती छठ इस दिन से होगा शुरू, नोट कर लें नहाय-खाय से लेकर अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल

विवाह के बाद जब वधू की पालकी लौट रही थी, तो अचानक दूल्हे (पुत्र) के प्राण पखेरू उड़ गए. रोती-बिलखती वधू के पास खुद छठी मैया एक वृद्धा के रूप में प्रकट हुईं. उन्होंने बताया कि उसकी सास ने संकल्प लेने के बाद भी पूजा नहीं की, जिसके कारण यह संकट आया है. माता ने कृपा कर पुत्र को जीवित कर दिया और उसे अपनी भूल सुधारने का निर्देश दिया. जब सास को अपनी गलती का अहसास हुआ, तब से समाज में संकल्प पूरा करने और छठ व्रत की महिमा का तेजी से प्रसार हुआ.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chaiti Chhath 2026

Trending news

मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
Sonam Wangchuk
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
PM Modi West Bengal tour
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
Chief Election Commissioner
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
MT Safesea Vishnu
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
weather news
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
bengal elections
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
Middle East tensions
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
PM Modi
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'
Hormuz
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'