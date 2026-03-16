Chaiti Chhath 2026: इस दिन दिया जाएगा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े विशेष नियम

Chaiti Chhath 2026 Surya Arghya: चैत्र महीने का चार दिवसीय छठ महापर्व इस साल 22 मार्च को नहाय-खास के साथ शुरू हो रही है. छठ पूजा में अर्घ्य का विशेष महत्व है क्योंकि यह सूर्योपासना का विशेष विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल चैती छठ पर्व के दौरान उगते हुए सूर्य को अर्घ्य कब दिया जाएगा और इससे जुड़े खास नियम और सावधानियां कौन-कौन सी हैं.
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Chaiti Chhath 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को चैती छठ मनाया जाता है. साल में दो बार आने वाला सूर्योपासना का यह पर्व छठ व्रतियों के लिए खास महत्व रखता है. मान्यता है कि विधि-विधान से छठ पूजा करने पर भगवान सूर्य और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आरंभ नहाय-खास से होता है. इसके बाद क्रमशः खरना पूजा, उदते हुए सूर्य को अर्घ्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा गया है. इसलिए उनकी पूजा से अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार चैती छठ पूजा के दौरान उगते हुए सूर्य को कब अर्घ्य दिया जाएगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त, विधि और नियम क्या हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन उगते हुए सूर्य को अर्ध्य देने के साथ होता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल 25 मार्च को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. इस दिन सूर्योदय का विशेष महत्व होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्योदय के वक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. पंचांग के अनुसार, 25 मार्च को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 58 मिनट पर होगा. ऐसे में इसी शुभ मुहूर्त में सूर्य देव को अर्घ्य देना अच्छा रहेगा.
छठ पर्व के दौरान उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाएं. जब आकाश में लालिमा छाने लगे और सूर्य की पहली किरण दिखाई दे, उस वक्त सूर्य देव को अर्घ्य दें. यह समय सूर्योपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. सबसे पहले नदी, तालाब या घर पर बनाए गए कृत्रिम घाट के पवित्र जल में स्नान करें. अर्घ्य देते समय व्रती (व्रत रखने वाले) को जल के भीतर खड़े होना चाहिए. कमर तक जल में रहना अत्यंत शुभ माना जाता है. इतना करने के बाद बांस के सूप में सभी मौसमी फल (नारियल, केला, गन्ना, शरीफा), ठेकुआ और अन्य प्रसाद सामग्री सजाएं. फिर, सूप के ऊपर एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं. इसके बाद सूप पर चंदन और सिंदूर का टीका लगाएं.
जब सूर्य देव प्रकट हों, तब दोनों हाथों से सूप को उठाकर सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं. सूप को अपनी आंखों की सीध में रखें ताकि सूर्य की किरणें सीधे आप पर और प्रसाद पर पड़ें. परिवार के अन्य सदस्य लोटे में कच्चा दूध और जल लेकर सूप की धार के साथ धीरे-धीरे जल अर्पित करें. अर्घ्य देते समय सूर्य देव के मंत्र- "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करते रहें. अर्घ्य देने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भास्कर और छठी मइया से प्रार्थना करें.
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अगर आप लोटे से जल दे रहे हैं, तो तांबे का पात्र सबसे उत्तम है. दूध चढ़ाने के लिए पीतल या स्टील का उपयोग किया जा सकता है. अर्घ्य देते समय सूर्य की ओर सीधे देखने के बजाय, गिरती हुई जल की धार के माध्यम से सूर्य की किरणों को देखने का प्रयास करें. घाट पर और अर्घ्य की सामग्री में पूरी तरह से पवित्रता और सफाई बनाए रखें. अर्घ्य देने के बाद व्रती को घाट पर ही पूजा संपन्न करनी चाहिए. इसके बाद वहां की मिट्टी को माथे पर लगाकर और प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)