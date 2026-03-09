Amavasya Upay: कंगाल को भी मालामाल कर सकता है फिटकरी का ये टोटका, अमावस्या की रात चुपचाप यहां रख दें एक टुकड़ा!

Chaitra Amavasya 2026 Upay: ज्योतिष शास्त्र में फिटकरी को न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला माना गया है, बल्कि इसे भाग्य चमकाने वाला एक शक्तिशाली माध्यम भी बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र अमावस्या के दिन फिटकरी के किन उपायों को करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगी.
Chaitra Amavasya 2026 Fitkari Upay: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र मास की अमावस्या 19 मार्च को पड़ रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल चैत्र अमावस्या पर इष्टि, युगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि के आरंभ का अद्भुत संयोग बन रहा है. इसलिए इस साल की चैत्र अमावस्या पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद खास मानी जा रही है. अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूर्वजों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का विधान है. इसके अलावा इस दिन आर्थिक संवृद्धि, भाग्योदय, पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय और टोटके किए जाते हैं. मान्यता है कि अमावस्या के दिन किए उपाय और टोटके बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल साल चैत्र अमावस्या के दिन फिटकरी से जुड़े कौन-कौन से उपाय करना मंगलकारी और लाभकारी साबित होगा.
अगर आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इसके लिए अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लें. इसके बाद इसे एक साफ लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पोटली बना लें. इस पोटली को श्रद्धापूर्वक अपनी तिजोरी, गल्ले या उस स्थान पर रखें जहां आप अपनी बचत रखते हैं. मान्यता है कि अमावस्या पर फटकरी का यह उपाय करने से फिजूलखर्ची पर लगाम लगाता है और धन के आगमन के नए स्रोत बनते हैं.
ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक, फिटकरी का संबंध राहु और शनि जैसे प्रभावशाली ग्रहों से है. अगर आप पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो चैत्र अमावस्या के दिन नहाने के पानी में फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा या उसका चूर्ण मिला लें. इतना करने के बाद उस पानी से स्नान कर लें. मान्यता है कि अमावस्या के दिन ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और कार्यक्षेत्र में स्थिरता आने लगती है.
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं या पेशेवर लोगों के लिए फिटकरी एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर सकती है. ऐसे से में जब भी आप किसी नौकरी के इंटरव्यू, व्यापारिक डील या किसी बड़े कार्य के लिए घर से बाहर निकलें, तो अपनी जेब या पर्स में फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा साथ रखें. ऐसा करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी. साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी जबरदस्त वृद्धि होगी.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)