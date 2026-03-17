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Hindi Newsधर्मChaitra Amavasya 2026: पितरों की प्रसन्नता के लिए घर की इस दिशा में जलाएं दीपक, परिवार में बनी रहेगी समृद्धि और खुशहाली

Chaitra Amavasya 2026: पितरों की प्रसन्नता के लिए घर की इस दिशा में जलाएं दीपक, परिवार में बनी रहेगी समृद्धि और खुशहाली

Chaitra Amavasya 2026 Deepak Upay: शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है. यही वजह है कि इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं. इसके अलावा इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन घर के कुछ हिस्सों में दीपक जलाने से पितृ देव की असीम कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कि अमावस्या के दिन किन 5 जगहों पर दीया जलाने से पूर्वज प्रसन्न होंगे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:18 PM IST
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Chaitra Amavasya 2026: पितरों की प्रसन्नता के लिए घर की इस दिशा में जलाएं दीपक, परिवार में बनी रहेगी समृद्धि और खुशहाली

Chaitra Amavasya 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या की तिथि का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व बेहद खास है. अमावस्या कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि होती है और इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण, पिंडदान, दान और दीपदान किए जाते हैं. पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीप दान करने से कालसर्प दोष और पितृ दोष का निवारण होता है. कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर व्रत रखने से पितर प्रसन्न होकर वंशजों को समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं. दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने की अमावस्या तिथि 18 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन दीपक से जुड़े किन विशेष उपायों को करने से पितृ देव की कृपा प्राप्त होगी पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी.

पितृ तर्पण और दीपदान का महत्व

गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, अमावस्या के दिन पितृ लोक से हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों को देखने आते हैं. इस दिन किया गया दीपदान पितरों की आत्मा को तृप्त करता है. जब हम उनके निमित्त दीपक जलाते हैं, तो वे प्रसन्न होकर परिवार को सुख, आरोग्य, दीर्घायु और वंश वृद्धि का वरदान देते हैं. यही वजह है कि अमवस्या तिथि पर पूर्वजों की कृपा पाने के लिए दीपदान जैसे पुण्य कार्य किए जाते हैं.

अमावस्या की शाम इन 5 स्थानों पर जरूर जलाएं दीया

घर की दहलीज पर- शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या के दिन घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाना बेहद जरूरी है. यह दीपक न सिर्फ माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को घर की सीमा में प्रवेश करने से भी रोकता है. ध्यान रखें कि दीपक की लौ बाहर की ओर होनी चाहिए.

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दक्षिण दिशा (पितरों का द्वार) में- वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है. अमावस्या की शाम घर के दक्षिण कोने में एक दीपक रखने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं उनकी कृपा से घर के लोग खुशहाल जीवन जीते हैं.

यह भी पढ़ें: कंगाल को भी मालामाल कर सकता है फिटकरी का ये टोटका, अमावस्या की रात चुपचाप यहां रख दें एक टुकड़ा!

पीपल के वृक्ष की जड़- पीपल को देव वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें त्रिदेवों के साथ-साथ पितरों का भी वास माना गया है. अमावस्या पर शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष की शांति होती है और मानसिक क्लेश दूर होता है.

रसोई घर में- घर में जहां पानी का मुख्य स्रोत (मटका या जल पात्र) हो, वहां एक छोटा दीपक जरूर जलाएं. शास्त्रों में जल स्थान को पितरों का निवास स्थल माना गया है. यहां दीप जलाने से घर में कभी भी अन्न और धन का अभाव नहीं रहता.

देव स्थान या मंदिर में- अमावस्या के दिन अगर संभव हो, तो पास के किसी मंदिर में जाकर दीपदान करें. यह संचित पुण्य कर्मों में वृद्धि करता है और मन के भीतर व्याप्त अज्ञात भय और चिंता को जड़ से समाप्त कर देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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