अमावस्‍या पर इन 5 चीजों का दान माना गया है सबसे उत्‍तम, पितृ दोष समेत कई समस्‍याएं होती हैं दूर

Chaitra Amavasya Ka Daan: चैत्र अमावस्‍या आने वाली है और इस खास दिन कुछ चीजों का दान करना उत्‍तम माना गया है. मार्च में चैत्र अमावस्‍या कब है और इस दिन क्‍या दान करें, जान लीजिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:33 PM IST
चैत्र अमावस्‍या का दान.
Chaitra Amavasya Par Kya Daan Kare: हिंदू धर्म में अमावस्‍या तिथि को विशेष माना गया है. उस पर चैत्र अमावस्‍या तो और भी खास होती है. इस साल 19 मार्च 2026, गुरुवार को चैत्र अमावस्‍या है. अमावस्‍या तिथि पितरों को समर्पित है. इस दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध और दान करने का बड़ा महत्‍व है. इस दिन गरीब-जरूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए. इससे पितृ प्रसन्‍न होते हैं और पितृ दोष दूर होता है. 

चैत्र अमावस्‍या को भूतड़ी अमावस्‍या भी कहते हैं. इस दिन नकारात्‍मक शक्तियां ज्‍यादा सक्रिय रहती हैं. लिहाजा इस दिन सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए. 

चैत्र अमावस्‍या का दान 

ज्‍योतिष शास्‍त्र में 9 ग्रहों से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए भी दान बताए गए हैं. ये दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं. साथ ही देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. जानिए चैत्र अमावस्या पर किन चीजों का दान करना सबसे उत्‍तम माना गया है. ताकि पितृ दोष दूर हो, व्‍यक्ति के सारे कष्‍ट दूर हों और मनोकामनाएं पूरी हों. 

1. काले तिल का दान - अमावस्‍या के दिन काले तिल का उपयोग पितृ तर्पण में प्रमुख तौर पर किया जाता है. साथ ही काले तिल का संबंध शनि ग्रह से भी है. चैत्र अमावस्‍या के दिन काले तिल का दान जरूर करें. इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. 

2. अन्न का दान - अन्‍न का दान करना बहुत पुण्‍यदायी माना गया है. गरीब-जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से बहुत पुण्‍य मिलता है. लिहाजा चैत्र अमावस्‍या को अन्‍न का दान करें. वहीं पितरों का श्राद्ध-तर्पण बिना अन्‍न दान के पूरा नहीं होता है. 

3. वस्त्र का दान - चैत्र अमावस्‍या के दिन गरीब लोगों को कपड़े भी दान दें. इससे पितर प्रसन्‍न होकर खूब आशीर्वाद देते हैं. संभव हो तो चैत्र अमावस्‍या के दिन काले रंग के कपड़े का दान करें. 

4. गाय का दान - हिंदू धर्म में गाय के दान को सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. कहा जाता है कि गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी पार होती है. यदि आप पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए गौदान करना चाहते हैं तो चैत्र अमावस्‍या का दिन बहुत अच्‍छा है. इससे जाने-अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. 

5. दीपदान - हिंदू धर्म में दीपदान का भी बड़ा महत्‍व है. खास मौकों, उत्‍सवों, व्रत-त्‍योहार पर नदी, तालाब और जलाशयों के किनारे शाम को दीपदान किया जाता है. इसके अलावा मंदिर में भी दीपदान किया जाता है. चैत्र अमावस्‍या पर दीपदान जरूर करें. अमावस्‍या के दिन घर के दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएं. दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की

chaitra amavasya 2026

